Суд Гибралтара освободил из-под ареста гигантскую яхту российского миллиардера

История с арестом яхты российского миллиардера Андрея Мельниченко разрешилась. Суд Гибралтара ее освободил.
Речь идет о судне Sailing Yacht A. О том, что оно было арестовано, стало известно несколько дней назад.
Верфь, на которой она строилась, подала иск против компании-заказчика, заявив, что та не заплатила последний взнос и теперь должна 15 миллионов евро. Представитель владельца яхты олигарха Мельниченко тогда пояснил, что все деньги были переведены.
Сегодня суд освободил судно из-под ареста. Как ожидается, теперь яхта пройдет испытания в Испании.
Яхта длиной в 143 метра — крупнейший парусник мира. Ее мачта выше Биг-Бена, а стоит она 400 миллионов евро. Состояние самого Андрея Мельниченко Forbes оценивает в 8 млрд долларов. У него в собственности есть и моторная яхта «A» — литера в ее названии, как и в Sailing Yacht A, — в честь супруги олигарха Александры.
Верфь, на которой она строилась, подала иск против компании-заказчика, заявив, что та не заплатила последний взнос и теперь должна 15 миллионов евро. Представитель владельца яхты олигарха Мельниченко тогда пояснил, что все деньги были переведены.
Сегодня суд освободил судно из-под ареста. Как ожидается, теперь яхта пройдет испытания в Испании.
Яхта длиной в 143 метра — крупнейший парусник мира. Ее мачта выше Биг-Бена, а стоит она 400 миллионов евро. Состояние самого Андрея Мельниченко Forbes оценивает в 8 млрд долларов. У него в собственности есть и моторная яхта «A» — литера в ее названии, как и в Sailing Yacht A, — в честь супруги олигарха Александры.
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