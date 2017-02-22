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  • 22.02, 21:08
Суд Гибралтара освободил из-под ареста гигантскую яхту российского миллиардера. аресты, корабли и суда, олигархи, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Суд Гибралтара освободил из-под ареста гигантскую яхту российского миллиардера

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Суд Гибралтара освободил <nobr>из-под</nobr> ареста гигантскую яхту российского миллиардера

Суд Гибралтара освободил из-под ареста гигантскую яхту российского миллиардера

Суд Гибралтара освободил <nobr>из-под</nobr> ареста гигантскую яхту российского миллиардера

    История с арестом яхты российского миллиардера Андрея Мельниченко разрешилась. Суд Гибралтара ее освободил.

    Речь идет о судне Sailing Yacht A. О том, что оно было арестовано, стало известно несколько дней назад.

    Верфь, на которой она строилась, подала иск против компании-заказчика, заявив, что та не заплатила последний взнос и теперь должна 15 миллионов евро. Представитель владельца яхты олигарха Мельниченко тогда пояснил, что все деньги были переведены.

    Сегодня суд освободил судно из-под ареста. Как ожидается, теперь яхта пройдет испытания в Испании.

    Яхта длиной в 143 метра — крупнейший парусник мира. Ее мачта выше Биг-Бена, а стоит она 400 миллионов евро. Состояние самого Андрея Мельниченко Forbes оценивает в 8 млрд долларов. У него в собственности есть и моторная яхта «A» — литера в ее названии, как и в Sailing Yacht A, — в честь супруги олигарха Александры.

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