В Гибралтаре арестована гигантская яхта российского миллиардера

Крупнейшую в мире суперяхту миллиардера Андрея Мельниченко задержали
из-за иска судостроителей, которым задолжал россиянин.
Адвокаты немецкой верфи, на которой было построено судно, подали в суд иск за нарушение контракта. Судно Sailing Yacht A принадлежит миллиардеру из России Андрею Мельниченко.
В исковом заявлении судостроителей сообщается, что заказчик не перечислил последний транш в 9 млн 800 тыс. евро, а также не оплатил субподрядчикам. Общая сумма иска превысила 15 млн евро.
Судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем должно было пройти испытания в Испании. Мельниченко должен был получить свое необычное, футуристическое судно уже этой весной.
имеет восемь этажей и подводную палубу. Длина судна составляет 142 метра, высота — 91 метр. Также бизнесмену принадлежит моторная яхта «А», спроектированная Филлипом Старком. Она была спущена на воду летом 2008 года после четырех лет строительства. Обе яхты Мельниченко с литерой «А» названы в честь супруги Александры.
Андрей Мельниченко в 2016 году занял 139-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и 11-е — среди российских миллиардеров, бизнесмен владеет несколькими предприятиями, в том числе Сибирской генерирующей компанией.
В исковом заявлении судостроителей сообщается, что заказчик не перечислил последний транш в 9 млн 800 тыс. евро, а также не оплатил субподрядчикам. Общая сумма иска превысила 15 млн евро.
Судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем должно было пройти испытания в Испании. Мельниченко должен был получить свое необычное, футуристическое судно уже этой весной.
имеет восемь этажей и подводную палубу. Длина судна составляет 142 метра, высота — 91 метр. Также бизнесмену принадлежит моторная яхта «А», спроектированная Филлипом Старком. Она была спущена на воду летом 2008 года после четырех лет строительства. Обе яхты Мельниченко с литерой «А» названы в честь супруги Александры.
Андрей Мельниченко в 2016 году занял 139-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и 11-е — среди российских миллиардеров, бизнесмен владеет несколькими предприятиями, в том числе Сибирской генерирующей компанией.
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