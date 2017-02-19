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  • 19.02, 20:03

В Гибралтаре арестована гигантская яхта российского миллиардера

15 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Scanpix Denmark
В Гибралтаре арестована гигантская яхта российского миллиардера

В Гибралтаре арестована гигантская яхта российского миллиардера

В Гибралтаре арестована гигантская яхта российского миллиардера
  • Фото Reuters © 2017, Scanpix Denmark

    • Крупнейшую в мире суперяхту миллиардера Андрея Мельниченко задержали из-за иска судостроителей, которым задолжал россиянин.

    Адвокаты немецкой верфи, на которой было построено судно, подали в суд иск за нарушение контракта. Судно Sailing Yacht A принадлежит миллиардеру из России Андрею Мельниченко.

    В исковом заявлении судостроителей сообщается, что заказчик не перечислил последний транш в 9 млн 800 тыс. евро, а также не оплатил субподрядчикам. Общая сумма иска превысила 15 млн евро.

    Судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем должно было пройти испытания в Испании. Мельниченко должен был получить свое необычное, футуристическое судно уже этой весной.

    Новая парусная яхта Мельниченко — крупнейшая в мире, имеет восемь этажей и подводную палубу. Длина судна составляет 142 метра, высота — 91 метр. Также бизнесмену принадлежит моторная яхта «А», спроектированная Филлипом Старком. Она была спущена на воду летом 2008 года после четырех лет строительства. Обе яхты Мельниченко с литерой «А» названы в честь супруги Александры.

    Андрей Мельниченко в 2016 году занял 139-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и 11-е — среди российских миллиардеров, бизнесмен владеет несколькими предприятиями, в том числе Сибирской генерирующей компанией.

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