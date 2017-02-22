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  • 22.02, 18:06

Полиция опровергла сообщения о нападении на салон Ксении Бородиной в Москве

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Полиция опровергла сообщения о нападении на салон Ксении Бородиной в Москве

Полиция опровергла сообщения о нападении на салон Ксении Бородиной в Москве

В столичной полиции опровергли информацию о вооруженном нападении мужчины на салон красоты на Арбате в центре Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вооруженный пистолетом мужчина совершил нападение на салон красоты Ксении Бородиной на Арбате. Между тем представитель столичного главка МВД сообщил РИА Новости, что «около 16:52 на улице Арбат, дом 12 произошел конфликт между бывшим сотрудником и руководством организации».

Из сообщения МВД: «В ходе конфликтной ситуации руководство вызвало охрану, после чего бывший сотрудник позвонил на службу 02. На место прибыл наряд полиции, который в настоящий момент доставляет мужчину в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства».

В полиции отметили, что информация о заложниках или пострадавших в результате инцидента в полицию не поступала.

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