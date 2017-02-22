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  • 22.02, 18:06

СМИ: мужчина с пистолетом ворвался в салон ведущей Ксении Бородиной

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СМИ: мужчина с пистолетом ворвался в салон ведущей Ксении Бородиной

СМИ: мужчина с пистолетом ворвался в салон ведущей Ксении Бородиной

Столичные полицейские проверяют информацию о мужчине, который ворвался с пистолетом в салон телеведущей Ксении Бородиной на Арбате в центре Москвы.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Из сообщения источника: «Полиция проверяет сообщение о вооруженном мужчине, который якобы ворвался с пистолетом в здание по адресу Арбат, д. 12 с. 1».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вооруженный пистолетом мужчина ворвался в йога-центр на Арбате и угрожал расстрелять посетителей.

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