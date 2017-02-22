СМИ: мужчина с пистолетом ворвался в салон ведущей Ксении Бородиной

Столичные полицейские проверяют информацию о мужчине, который ворвался с пистолетом в салон телеведущей Ксении Бородиной на Арбате в центре Москвы.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Из сообщения источника: «Полиция проверяет сообщение о вооруженном мужчине, который якобы ворвался с пистолетом в здание по адресу Арбат, д. 12 с. 1».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что вооруженный пистолетом мужчина ворвался в йога-центр на Арбате и угрожал расстрелять посетителей.
Из сообщения источника: «Полиция проверяет сообщение о вооруженном мужчине, который якобы ворвался с пистолетом в здание по адресу Арбат, д. 12 с. 1».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что вооруженный пистолетом мужчина ворвался в йога-центр на Арбате и угрожал расстрелять посетителей.
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