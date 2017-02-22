На статуе Свободы вывесили баннер, приветствующий беженцев

Полиция
Нью-Йорка разыскивает инициаторов акции, повесивших баннер с надписью: «Беженцы, добро пожаловать» на одной из главных достопримечательностей США.
Шестиметровый плакат появился на пьедестале статуи Свободы накануне. Сообщается, что баннер провисел не более часа. Прибывшие правоохранители быстро его сорвали. Полиция подчеркивает, что по законам США крепление баннеров к национальным памятникам запрещено.
Напомним, в конце января президент Дональд Трамп подписал указ подписал указ «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты людей из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Этот документвызвал широкий резонанс как в США, так и в мировом сообществе. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.
Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый документ, который может быть подписан в ближайшее время.
Напомним, в конце января президент Дональд Трамп подписал указ подписал указ «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты людей из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Этот документвызвал широкий резонанс как в США, так и в мировом сообществе. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.
Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый документ, который может быть подписан в ближайшее время.
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