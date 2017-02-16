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  • 17.02, 07:57

Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

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Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый документ. Как ожидается, Дональд Трамп подпишет его на следующей неделе.

Дональд Трамп, президент США: «Мы выпустим новый указ на следующей неделе, который всецело защитит нашу страну».

Такое заявление президент США сделал на пресс-конференции в Вашингтоне.

В Минюсте США подтвердили, что документ, действие которого ранее приостановил суд, заменят новым, существенно пересмотренным исполнительным указом, передает РИА Новости.

Трамп ранее подписал указ «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты людей из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Документ вызвал широкий резонанс как в США, так и в мировом сообществе. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.

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