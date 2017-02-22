Британский парламент принял «поправку Магнитского» о блокировании сомнительных финансов

Палата общин британского парламента одобрила в третьем чтении поправку в законопроект о борьбе с преступными финансами.
Принятые в третьем чтении поправки предусматривают уголовное преследование лиц, подозреваемых в грубом нарушении прав человека, обладающих финансовыми средствами сомнительного происхождения, а также уклоняющихся от уплаты налогов, обвиняемых в отмывании денег и участвующих в коррупционных схемах, пишет ТАСС.
Теперь законопроект будет передан на рассмотрение Палаты лордов. Если верхняя палата британского парламента одобрит документ, то он обретет статус закона.
Эти изменения в законодательстве страны британские СМИ окрестили «поправкой Магнитского», проводя аналогию с принятым ранее законом в США.
Напомним, американский «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года, предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц, виновных, по мнению правительства США, в нарушении прав человека в России. Изначально закон применялся только к российским гражданам, однако в декабре 2016 Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир, позволяя применять его в отношении любого иностранца.
Американский закон, принятие которого в 2012 году Москва расценила как вмешательство в российские внутренние дела, носит имя сотрудника инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. По данным следствия, арестованному не было назначено своевременное лечение при резком ухудшении самочувствия. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Теперь законопроект будет передан на рассмотрение Палаты лордов. Если верхняя палата британского парламента одобрит документ, то он обретет статус закона.
Эти изменения в законодательстве страны британские СМИ окрестили «поправкой Магнитского», проводя аналогию с принятым ранее законом в США.
Напомним, американский «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года, предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц, виновных, по мнению правительства США, в нарушении прав человека в России. Изначально закон применялся только к российским гражданам, однако в декабре 2016 Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир, позволяя применять его в отношении любого иностранца.
Американский закон, принятие которого в 2012 году Москва расценила как вмешательство в российские внутренние дела, носит имя сотрудника инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. По данным следствия, арестованному не было назначено своевременное лечение при резком ухудшении самочувствия. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
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