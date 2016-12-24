#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 17:39

Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир

38 комментариев
Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир

Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир

Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир
  • Фото Associated Press © 2016, Pablo Martinez Monsivais

    • Уходящий президент США Барак Обама подписал законопроект о финансировании и направлениях политики министерства обороны на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции или нарушению прав человека.

    Речь идет о придании глобального характера «Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года. Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека в РФ.

    Изначально он применялся только к российским гражданам, однако теперь, как отмечается в документе, президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения признанных международным сообществом прав человека против людей в любой стране».

    Новости по теме

    Последствия дела Магнитского

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru