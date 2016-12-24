Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир

Уходящий президент США Барак Обама подписал законопроект о финансировании и направлениях политики министерства обороны на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции или нарушению прав человека.
Изначально он применялся только к российским гражданам, однако теперь, как отмечается в документе, президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения признанных международным сообществом прав человека против людей в любой стране».
Комментарии