Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир

Уходящий президент США Барак Обама подписал законопроект о финансировании и направлениях политики министерства обороны на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции или нарушению прав человека.

Речь идет о придании глобального характера «Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года. Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека в РФ.Изначально он применялся только к российским гражданам, однако теперь, как отмечается в документе, президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения признанных международным сообществом прав человека против людей в любой стране».