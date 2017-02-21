Итоги дня
Итоги дня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.02, 23:53

«Это какое-то опустошение»: российские лыжники прокомментировали запрет CAS на участие в ЧМ-2017

5 комментариев

«Это какое-то опустошение»: российские лыжники прокомментировали запрет CAS на участие в ЧМ-2017

«Это <nobr>какое-то</nobr> опустошение»: российские лыжники прокомментировали запрет CAS на участие в <nobr>ЧМ-2017</nobr>

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос отстраненных российских лыжников на их участие в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти.

Алексей Петухов, лыжник: «Получил это решение, находясь в Лахти. До последнего надеялся и верил, что получится выступить, чувствовал в себе силы и был уверен, что смогу… Сказать, что я сейчас испытываю, очень тяжело, это не то, что просто неприятные эмоции, это какое-то опустошение».

Во вторник стало известно, что CAS отклонил запрос российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на временную приостановку их отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти.

Алексей Петухов: «Одно точно — чемпионат мира закончен, так и не начавшись. Буду ждать, это очень тяжело, неизвестно чего ждем, Олимпиада не за горами, а мы ждем».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.

Напомним, в конце декабря Международная федерация лыжного спорта (FIS) на основании доклада Макларена приняла решение об отстранении от соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде 2014 года. Наказаны были Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Шаповалов, Юлия Иванова, Евгений Белов и Алексей Петухов. В министерстве спорта РФ назвали это решение незаконным и безосновательным.

Новости по теме

Допинговые скандалы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru