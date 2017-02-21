«Это какое-то опустошение»: российские лыжники прокомментировали запрет CAS на участие в ЧМ-2017

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос отстраненных российских лыжников на их участие в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти.
Алексей Петухов, лыжник: «Получил это решение, находясь в Лахти. До последнего надеялся и верил, что получится выступить, чувствовал в себе силы и был уверен, что смогу… Сказать, что я сейчас испытываю, очень тяжело, это не то, что просто неприятные эмоции, это какое-то опустошение».
Во вторник стало известно, что CAS отклонил запрос российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на временную приостановку их отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти.
Алексей Петухов: «Одно точно — чемпионат мира закончен, так и не начавшись. Буду ждать, это очень тяжело, неизвестно чего ждем, Олимпиада не за горами, а мы ждем».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.
об отстранении от соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде 2014 года. Наказаны были Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Шаповалов, Юлия Иванова, Евгений Белов и Алексей Петухов. В министерстве спорта РФ назвали это решение незаконным и безосновательным.
Во вторник стало известно, что CAS отклонил запрос российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на временную приостановку их отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти.
Алексей Петухов: «Одно точно — чемпионат мира закончен, так и не начавшись. Буду ждать, это очень тяжело, неизвестно чего ждем, Олимпиада не за горами, а мы ждем».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.
об отстранении от соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде 2014 года. Наказаны были Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Шаповалов, Юлия Иванова, Евгений Белов и Алексей Петухов. В министерстве спорта РФ назвали это решение незаконным и безосновательным.
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