Глава Минспорта назвал незаконным отстранение российских лыжников

Павел Колобков возмущен решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от международных соревнований.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно. Спортсмены почти весь сезон проводят за рубежом, тестируется там. Мы открыты, проверяйте все пробы»
Также Колобков отметил, что пока никому из российских спортсменов не предъявили реальных обвинений в допинговых нарушениях после публикации второй части доклада комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, передает «Интерфакс». По словам министра, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.
Кроме того, глава Минспорта пообещал, что ведомство решит вопрос с финансированием легкоатлетов в том случае, если им придется ехать на соревнования в качестве нейтральных спортсменов, сообщает РИА Новости.
отстранить шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде 2014 года. Наказаны были Евгений Шаповалов, Юлия Иванова, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.
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