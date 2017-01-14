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  • 14.01, 15:11

Глава Минспорта назвал незаконным отстранение российских лыжников

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Глава Минспорта назвал незаконным отстранение российских лыжников

Глава Минспорта назвал незаконным отстранение российских лыжников

Павел Колобков возмущен решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

По словам министра спорта, отстранение российских лыжников незаконно и безосновательно.

Павел Колобков, министр спорта РФ: «Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно. Спортсмены почти весь сезон проводят за рубежом, тестируется там. Мы открыты, проверяйте все пробы»

Также Колобков отметил, что пока никому из российских спортсменов не предъявили реальных обвинений в допинговых нарушениях после публикации второй части доклада комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, передает «Интерфакс». По словам министра, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

Кроме того, глава Минспорта пообещал, что ведомство решит вопрос с финансированием легкоатлетов в том случае, если им придется ехать на соревнования в качестве нейтральных спортсменов, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце декабря FIS на основании доклада Макларена приняла решение отстранить шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде 2014 года. Наказаны были Евгений Шаповалов, Юлия Иванова, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.

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