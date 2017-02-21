Минюст США благодарен Австрии за решение об экстрадиции Фирташа

Представители министерства юстиции США поблагодарили правительство Австрии за сотрудничество в правоохранительной сфере.
Сообщение пресс-службы Минюста США: «Министерство юстиции США в целом имеет правило не комментировать детали текущих дел по экстрадиции, но мы бы хотели высказать благодарность правительству Австрии за тесное сотрудничество по правоохранительным вопросам».
Ранее сегодня украинский олигарх Дмитрий Фирташ был задержан по запросу испанской стороны сразу после решения Верховного земельного суда Вены о его экстрадиции в США. Фирташа задержали на основании европейского ордера на арест. В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью.
По данным украинских СМИ, Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние превышает 3 млрд долларов. Власти США добиваются выдачи олигарха, бизнесмена подозревают в махинациях и подкупе для получения прав на разработку титанового месторождения в Индии. В 2015 году австрийский суд отказался экстрадировать Фирташа в США.
Ранее сегодня украинский олигарх Дмитрий Фирташ был задержан по запросу испанской стороны сразу после решения Верховного земельного суда Вены о его экстрадиции в США. Фирташа задержали на основании европейского ордера на арест. В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью.
По данным украинских СМИ, Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние превышает 3 млрд долларов. Власти США добиваются выдачи олигарха, бизнесмена подозревают в махинациях и подкупе для получения прав на разработку титанового месторождения в Индии. В 2015 году австрийский суд отказался экстрадировать Фирташа в США.
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