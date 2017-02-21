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  • 21.02, 19:20

Шойгу призвал США к совместной борьбе с терроризмом в Сирии

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Шойгу призвал США к совместной борьбе с терроризмом в Сирии

Шойгу призвал США к совместной борьбе с терроризмом в Сирии

Совместные действия России и США в Сирии могли бы стать началом российско-американского сотрудничества в борьбе с терроризмом и налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

Такое мнение высказал сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы студентов в ходе II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО, передает «Интерфакс».

Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Наша задача — объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник — международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника».

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что терроризм невозможно победить в одиночку и отметил: сегодня у России есть «абсолютно все» для эффективного сотрудничества с США.

Сергей Шойгу: «Нам ничего не мешает для начала этой работы. Сегодня, если уж совсем точечно говорить, можно было бы начать совместные действия по Ракке. Там все понятно, там все очевидно, там нет противоречий, кто там находится. Эту работу можно было бы начать. Только для этого надо, чтобы нас слышали и понимали… Надо остановиться, садиться и начинать нормально разговаривать».

По мнению Шойгу, «надо перестать пугать нами весь мир» и начать работу по налаживанию тех взаимоотношений, которые были хотя бы пять-семь лет назад.

Напомним, что военно-воздушные операции против боевиков в Сирии проводят Россия и возглавляемая США международная коалиция, однако сотрудничества и взаимодействия между ними нет.

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