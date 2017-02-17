Россия ударила новейшими крылатыми ракетами по «столице» ИГИЛ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам боевиков в районе сирийского города Ракка, который считается самопровозглашенной «столицей» «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Из сообщения Минобороны: «Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ».



Отмечается, что все нужные цели были успешно поражены. Ракетоносцы в небе сопровождались истребителями Су-30СМ и Су-35С. После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования.



При этом российские и американские военные воспользовались сегодня каналом связи для предотвращения конфликтных ситуаций в воздушном пространстве Сирии.