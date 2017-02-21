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  • 21.02, 14:47

Лавров: Украина повела себя не по-христиански после смерти Чуркина

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Лавров: Украина повела себя не по-христиански после смерти Чуркина

Лавров: Украина повела себя не <nobr>по-христиански</nobr> после смерти Чуркина

Глава МИД Сергей Лавров считает, что нынешний пострпред Украины при ООН не мог сам принять решение заблокировать заявление в связи со смертью Виталия Чуркина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подозревает, что постпред Украины при ООН, блокируя принятие официального заявления в связи с кончиной Виталия Чуркина, получил соответствующий приказ. «Это за гранью добра и зла», — отметил глава ведомства.

Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Почти не сомневаюсь, что сам постпред на такую выходку не решился бы, значит, ему приказали. Это, конечно, не по-христиански, это за гранью добра и зла. Но нынешняя украинская власть нас приучила, что именно так кое-кто в их стране относится к русским, в том числе и тем, кто не желает плясать под дудку неонацистов».

Украина, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, приняла решение не делать заявление в связи со смертью Виталия Чуркина. «Здесь нечего сказать», — прокомментировали поведение Украины в Кремле. «Да Бог им судья!», — добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В этом вся нынешняя украинская „власть“», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва сожалеет о решении украинской делегации, передает «Интерфакс».

Геннадий Гатилов, замглавы МИД РФ: «Кончина Чуркина была воспринята в ооновских кругах с большой печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы. Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы».

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

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