Украина заблокировала в Совбезе ООН заявление, посвященное Чуркину

Председательствующая в Совбезе ООН Украина заблокировала предложение принять заявление, посвященное скончавшемуся накануне Виталию Чуркину.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Мария Захарова: «Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. В этом вся нынешняя украинская „власть“: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе».
скоропостижно скончался в понедельник, 20 февраля, на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке на 65-м году жизни.
Мария Захарова: «Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. В этом вся нынешняя украинская „власть“: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе».
скоропостижно скончался в понедельник, 20 февраля, на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке на 65-м году жизни.
Комментарии