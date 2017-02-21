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  • 21.02, 13:16

Украина заблокировала в Совбезе ООН заявление, посвященное Чуркину

94 комментария
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
Украина заблокировала в Совбезе ООН заявление, посвященное Чуркину

Украина заблокировала в Совбезе ООН заявление, посвященное Чуркину

Украина заблокировала в Совбезе ООН заявление, посвященное Чуркину
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • Председательствующая в Совбезе ООН Украина заблокировала предложение принять заявление, посвященное скончавшемуся накануне Виталию Чуркину.

    Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

    Мария Захарова: «Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. В этом вся нынешняя украинская „власть“: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе».

    Решение украинской делегации вызвало сожаление в Москве.

    Геннадий Гатилов, замглавы МИД РФ: «Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы».

    Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в понедельник, 20 февраля, на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке на 65-м году жизни.

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