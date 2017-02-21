Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.02, 14:47
Убийство инструктора московского тира сняла камера наблюдения. Москва, дети и подростки, смерть, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Убийство инструктора московского тира сняла камера наблюдения

комментировать
Убийство инструктора московского тира сняла камера наблюдения

Убийство инструктора московского тира сняла камера наблюдения

Убийство инструктора московского тира сняла камера наблюдения

    Следователи намерены опросить родителей подростка, который накануне убил тренера стрелкового клуба на востоке Москвы. 15-летний школьник был одним из постоянных учеников. На последнем занятии между ним и педагогом произошел конфликт. Это подтверждает запись камеры наблюдения.

    На кадрах видно, как юный стрелок пытается попасть в центр мишени. А инструктор, судя по всему, объясняет, как правильно целиться и держать пистолет. Но уже через пару мгновений мальчик оборачивается и стреляет в наставника. Подросток выпустил не меньше шести пуль. Затем забрал пистолет и, прихватив с собой еще 30 патронов, ушел. К утру стало известно, что школьник покончил жизнь самоубийством — бросился под поезд.

    Раненый инструктор был отправлен в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, 29-летний мужчина скончался. Спустя непродолжительное время тело подростка нашли на железной дороге в районе Соколиной горы. В кармане куртки мальчика лежали похищенное оружие и патроны. Причина конфликта сейчас устанавливается.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru