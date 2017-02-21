Убийство инструктора московского тира сняла камера наблюдения

Следователи намерены опросить родителей подростка, который накануне убил тренера стрелкового клуба на востоке Москвы.
15-летний школьник был одним из постоянных учеников. На последнем занятии между ним и педагогом произошел конфликт. Это подтверждает запись камеры наблюдения.
На кадрах видно, как юный стрелок пытается попасть в центр мишени. А инструктор, судя по всему, объясняет, как правильно целиться и держать пистолет. Но уже через пару мгновений мальчик оборачивается и стреляет в наставника. Подросток выпустил не меньше шести пуль. Затем забрал пистолет и, прихватив с собой еще 30 патронов, ушел. К утру стало известно, что школьник покончил жизнь самоубийством — бросился под поезд.
Раненый инструктор был отправлен в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, 29-летний мужчина скончался. Спустя непродолжительное время тело подростка нашли на железной дороге в районе Соколиной горы. В кармане куртки мальчика лежали похищенное оружие и патроны. Причина конфликта сейчас устанавливается.
Раненый инструктор был отправлен в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, 29-летний мужчина скончался. Спустя непродолжительное время тело подростка нашли на железной дороге в районе Соколиной горы. В кармане куртки мальчика лежали похищенное оружие и патроны. Причина конфликта сейчас устанавливается.
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