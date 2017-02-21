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  • 21.02, 01:09

В московском тире подросток расстрелял инструктора и покончил с собой

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В московском тире подросток расстрелял инструктора и покончил с собой

В московском тире подросток расстрелял инструктора и покончил с собой

Столичные следователи устанавливают все обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который ранее выстрелил в своего инструктора по стрельбе в тире.

Юлия Иванова, представитель ГСУ СК по Москве: «Обнаружено тело предполагаемого подозреваемого. Следователи работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства его смерти».

По сведениям ТАСС, тело мальчика было обнаружено на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. По предварительной версии, подросток покончил с собой, бросившись под поезд. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Сотрудники Следственного комитета РФ установили, что в понедельник вечером в тире, расположенном в Измайловском проезде, 15-летний подросток во время занятия выстрелил мишень, а затем умышленно расстрелял своего инструктора. В настоящее время пострадавший мужчина госпитализирован. Подросток сбежал с места происшествия, а позже он был найден мертвым.

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