В Кремле отметили, что поведение председательствующей в Совете безопасности ООН Украины не столь важно на фоне кончины Виталия Чуркина.
В Кремле не стали комментировать блокировку Киевом заявления в СБ ООН в связи со смертью Виталия Чуркина. «Здесь нечего сказать», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Новость действительно трагическая. Вы знаете, что президент (Владимир) Путин вчера выразил свои соболезнования родным и близким посла Чуркина, и всему коллективу МИД. Это действительно большая утрата. На фоне этой утраты поведение наших украинских коллег — да Бог им судья, здесь, наверное, нечего сказать. И не столь это важно на фоне действительно той потери, которую понесла российская дипломатия».
Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, приняла решение не делать заявление в связи с его смертью. «В этом вся нынешняя украинская „власть“: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — прокомментировала решение Киева официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Новость действительно трагическая. Вы знаете, что президент (Владимир) Путин вчера выразил свои соболезнования родным и близким посла Чуркина, и всему коллективу МИД. Это действительно большая утрата. На фоне этой утраты поведение наших украинских коллег — да Бог им судья, здесь, наверное, нечего сказать. И не столь это важно на фоне действительно той потери, которую понесла российская дипломатия».
Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, приняла решение не делать заявление в связи с его смертью. «В этом вся нынешняя украинская „власть“: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — прокомментировала решение Киева официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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