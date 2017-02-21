В Кремле назвали неуместными «виртуальные рассуждения» о признании ДНР и ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неуместными и неприемлемыми рассуждения о возможности признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Дмитрий Песков: «Вопрос, честно говоря, некорректный, потому что в данной ситуации какие-то виртуальные рассуждения абсолютно неуместны и неприменимы. Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики, ДНР и ЛНР, являются территориями, которые действительно не признаны Российской Федерацией, и они не признаны Украиной. Но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины».
Пресс-секретарь российского президента еще раз напомнил, что решение о признании документов жителей ДНР и ЛНР было принято Владимиром Путиным из «гуманитарных соображений». Песков подчеркнул, что в настоящий момент непризнанные республики отключены от социального и банковского обеспечения, и это «безусловно, делает жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой».
указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации. При этом в Кремле подчеркнули, что признание Москвой документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР не противоречит международному праву и минским договоренностям.
Пресс-секретарь российского президента еще раз напомнил, что решение о признании документов жителей ДНР и ЛНР было принято Владимиром Путиным из «гуманитарных соображений». Песков подчеркнул, что в настоящий момент непризнанные республики отключены от социального и банковского обеспечения, и это «безусловно, делает жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой».
указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации. При этом в Кремле подчеркнули, что признание Москвой документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР не противоречит международному праву и минским договоренностям.
Комментарии