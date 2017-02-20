Песков: признание документов жителей Донбасса не противоречит минским соглашениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Москвой документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР не противоречит международному праву и минским договоренностям.
Дмитрий Песков: «Этот указ никоим образом не идет в разрез с международным правом, не нарушает его. Это де-юре выравнивание ситуации того, что было де-факто».
По словам Пескова, президент России подписал такой указ, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями.
Дмитрий Песков: «Представьте себе: ситуация возникла из-за блокады ДНР и ЛНР со стороны официального Киева. Сотни тысяч людей не имеют возможности оформить паспорта, продлить их, получить проездные документы, водительские права».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакого нарушения международного права здесь нет, также как нет и нарушения минских договоренностей, а следовательно — и повода для обострения ситуации, передает ТАСС.
подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации.
По словам Пескова, президент России подписал такой указ, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями.
Дмитрий Песков: «Представьте себе: ситуация возникла из-за блокады ДНР и ЛНР со стороны официального Киева. Сотни тысяч людей не имеют возможности оформить паспорта, продлить их, получить проездные документы, водительские права».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакого нарушения международного права здесь нет, также как нет и нарушения минских договоренностей, а следовательно — и повода для обострения ситуации, передает ТАСС.
подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации.
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