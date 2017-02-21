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  • 21.02, 11:45
СМИ узнали о планах ограничить в России покупки за наличные. Минфин РФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ узнали о планах ограничить в России покупки за наличные

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СМИ узнали о планах ограничить в России покупки за наличные

СМИ узнали о планах ограничить в России покупки за наличные

    Министерство финансов и Минэкономразвития ищут способы борьбы с теневой экономикой. По информации прессы, ведомства обсуждают планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок.

    Бурные дискуссии на тему того, чтобы ограничить в России крупные покупки за наличные деньги, ведутся с 2012 года. Этим вопросом занимались в ЦБ и Минфине, законопроект вносился в Госдуму, но так и не был одобрен, так как у заинтересованных сторон оставалось слишком много разногласий. В частности, не было понятно, кто будет контролировать исполнение новых требований и на какой сумме нужно установить планку.

    Ровно месяц назад министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к обсуждению вопроса. Его поддержали в Минтруда, но вице-премьер Аркадий Дворкович тогда заявил, что никаких мер «не планируется».

    Сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщает, что дискуссии все-таки ведутся. Среди предложений обсуждается ограничение продаж за наличные автомобилей, квартир и предметов роскоши. А вот единого мнения относительно порога по оплате наличными по-прежнему нет.

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