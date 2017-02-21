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  • 21.02, 08:43

Два завода Ахметова в Донбассе останавливают производство

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Два завода Ахметова в Донбассе останавливают производство

Два завода Ахметова в Донбассе останавливают производство

Железнодорожная блокада юго-восточных территорий Украины стала причиной остановки двух предприятий, принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Встало производство Енакиевского металлургического завода, который находится в Донецкой области, и ПАО «Краснодонуголь», который располагается в Луганской области. Оба завода входят в горно-металлургическую группу «Метинвест» и располагаются на неподконтрольной Киеву территории.

Из сообщения компании «Метинвест»: «Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, включающий подразделение в Макеевке), производитель стали, и объединение „Краснодонуголь“ (Краснодонуголь), производитель коксующегося угля, группы „Метинвест“ останавливают производство. Причиной остановки стали продолжающиеся военные действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтрольной территорией на юго-востоке страны».

Сообщается, что ввоз сырья и вывоз готовой продукции стали невозможны после того, как радикалы перекрыли движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая.

Оба предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории Украины, перечисляют налоги и сборы в государственный бюджет и являются градообразующими предприятиями местных общин. Руководство компании «Метинвест» не собирается сокращать сотрудников Енакиевского металлургического завода, в том числе в подразделении в Макеевке, а также персонал «Краснодонугля». Сообщается, что на время простоя предприятий у работников этих заводов сохранится 2/3 оклада.

Блокада грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса началась в конце января. Ее устроила группа бывших участников военной операции на юго-востоке Украины и депутаты Верховной рады. В результате начались перебои с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Власти Украины были вынуждены для экономии ресурсов принять чрезвычайные меры.

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