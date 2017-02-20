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  • 20.02, 20:33
Взявший семью в заложники москвич требует встречи с послами Ирана и Китая. заложники, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Взявший семью в заложники москвич требует встречи с послами Ирана и Китая

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Взявший семью в заложники москвич требует встречи с послами Ирана и Китая

Взявший семью в заложники москвич требует встречи с послами Ирана и Китая

Взявший семью в заложники москвич требует встречи с послами Ирана и Китая

    В столичном районе Ново-Переделкино отец семейства взял супругу и троих маленьких детей в заложники. Переговоры продолжаются уже шестой час.

    Леонид Оводов требует немедленно связать его с послами Китая и Ирана. При этом не уточняет, какие вопросы он хочет обсудить с сотрудниками внешнеполитических иностранных ведомств.

    По последним данным, в его руках нож и родным может угрожать реальная опасность. Сам подозреваемый практически не отходит от окна.

    Подробности с места событий — у корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.

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