СМИ: Флинн до отставки получил план по снятию антироссийских санкций

Американские СМИ утверждают, что за неделю до отставки Майкла Флинна в его офис были доставлены предложения по отмене антироссийских санкций через урегулирование отношений между Россией и Украиной.
Как пишет New York Times,
предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в офис Майкла Флинна, занимавшего тогда должность помощника президента США по вопросам национальной безопасности, в начале февраля: за неделю до отставки Флинна.
По информации авторов статьи, предложения были представлены в офис Флинна юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, а сам план урегулирования отношений России и Украины подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.
Юрист Дональда Трампа Майкл Коэн входит в число лиц, в отношении которых ФБР проводит проверки о наличии «возможных связей с Россией».
По сведениям СМИ, в плане содержалось такие пункты как проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма России «в аренду на срок от 50 до 100 лет».
Издание также пишет, что «несанкционированные действия депутата Артеменко в дипломатической сфере разозлили украинских официальных лиц». Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко «не уполномочен представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования со стороны Украины какому-либо иностранному правительству, в том числе администрации США», — пишет издание.
ушел в отставку после того, как выяснилось, что он дал неполную информацию вице-президенту США и другим высокопоставленным официальным лицам по поводу своих контактов с послом РФ Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн утверждает, что он «не пересекал границ» своих полномочий в телефонном разговоре с Кисляком.
предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в офис Майкла Флинна, занимавшего тогда должность помощника президента США по вопросам национальной безопасности, в начале февраля: за неделю до отставки Флинна.
По информации авторов статьи, предложения были представлены в офис Флинна юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, а сам план урегулирования отношений России и Украины подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.
Юрист Дональда Трампа Майкл Коэн входит в число лиц, в отношении которых ФБР проводит проверки о наличии «возможных связей с Россией».
По сведениям СМИ, в плане содержалось такие пункты как проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма России «в аренду на срок от 50 до 100 лет».
Издание также пишет, что «несанкционированные действия депутата Артеменко в дипломатической сфере разозлили украинских официальных лиц». Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко «не уполномочен представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования со стороны Украины какому-либо иностранному правительству, в том числе администрации США», — пишет издание.
ушел в отставку после того, как выяснилось, что он дал неполную информацию вице-президенту США и другим высокопоставленным официальным лицам по поводу своих контактов с послом РФ Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн утверждает, что он «не пересекал границ» своих полномочий в телефонном разговоре с Кисляком.
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