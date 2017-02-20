Еда без правил
Еда без правил 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 03:11

СМИ: Флинн до отставки получил план по снятию антироссийских санкций

комментировать

СМИ: Флинн до отставки получил план по снятию антироссийских санкций

СМИ: Флинн до отставки получил план по снятию антироссийских санкций

Американские СМИ утверждают, что за неделю до отставки Майкла Флинна в его офис были доставлены предложения по отмене антироссийских санкций через урегулирование отношений между Россией и Украиной.

Как пишет New York Times,
предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в офис Майкла Флинна, занимавшего тогда должность помощника президента США по вопросам национальной безопасности, в начале февраля: за неделю до отставки Флинна.

По информации авторов статьи, предложения были представлены в офис Флинна юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, а сам план урегулирования отношений России и Украины подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

Юрист Дональда Трампа Майкл Коэн входит в число лиц, в отношении которых ФБР проводит проверки о наличии «возможных связей с Россией».

По сведениям СМИ, в плане содержалось такие пункты как проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма России «в аренду на срок от 50 до 100 лет».

Издание также пишет, что «несанкционированные действия депутата Артеменко в дипломатической сфере разозлили украинских официальных лиц». Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко «не уполномочен представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования со стороны Украины какому-либо иностранному правительству, в том числе администрации США», — пишет издание.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в понедельникушел в отставку после того, как выяснилось, что он дал неполную информацию вице-президенту США и другим высокопоставленным официальным лицам по поводу своих контактов с послом РФ Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн утверждает, что он «не пересекал границ» своих полномочий в телефонном разговоре с Кисляком.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru