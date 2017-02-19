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  • 19.02, 22:38

Иран намерен создать с Россией стратегический союз на Ближнем Востоке

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Иран намерен создать с Россией стратегический союз на Ближнем Востоке

Иран намерен создать с Россией стратегический союз на Ближнем Востоке

Между Ираном и Россией «достигнуто политическое согласие по Сирии», оба государства тесно взаимодействуют в борьбе с террористами и «движутся к стратегическому союзу в регионе».

Об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen спикер иранского парламента Али Лариджани. Он опроверг слухи о том, что между Москвой и Тегераном якобы есть разногласия по поводу решения сирийской проблемы.

Али Лариджани: «Между нами нет противоречий ни тактического, ни стратегического характера. У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего».

Также, по словам иранского спикера, военное присутствие России в Сирии носит позитивный характер, а на переговорах в Астане РФ и Иран «преследуют общую цель» — ускорить политическое решение сирийского кризиса.

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