Иран намерен создать с Россией стратегический союз на Ближнем Востоке

Между Ираном и Россией «достигнуто политическое согласие по Сирии», оба государства тесно взаимодействуют в борьбе с террористами и «движутся к стратегическому союзу в регионе».
Об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen спикер иранского парламента Али Лариджани. Он опроверг слухи о том, что между Москвой и Тегераном якобы есть разногласия по поводу решения сирийской проблемы.
Али Лариджани: «Между нами нет противоречий ни тактического, ни стратегического характера. У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего».
переговорах в Астане РФ и Иран «преследуют общую цель» — ускорить политическое решение сирийского кризиса.
Али Лариджани: «Между нами нет противоречий ни тактического, ни стратегического характера. У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего».
переговорах в Астане РФ и Иран «преследуют общую цель» — ускорить политическое решение сирийского кризиса.
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