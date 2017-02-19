Катастрофа в прямом эфире: прорыв дамбы в США превратился в национальное шоу

Почти 200 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы
из-за угрозы прорыва самой высокой в Америке дамбы в городе Оровилл. Это было ожидание катастрофы в прямом эфире. Непридуманное реалити-шоу из калифорнийской глубинки, в котором людям отвели роль статистов.
Самую высокую плотину в Америке закончили строить в 1968 году. Для слива воды сделали один основной канал. То что называется вторым — резервным — просто берег, вода через него должна была уходить, только если озеро переполнено. Десятилетиями ими не пользовались — дождей в Калифорнии было немного. Но в 2017-м дожди и паводок с гор неожиданно подняли уровень воды до критического. Когда воду стали сбрасывать через основной канал, оказалось, что поток пробил в нем дыру размером с футбольное поле. Тогда и приняли решение пустить воду по склонам, а она едва не подмыла основание дамбы.
полностью накрыли бы Оровилл, лежащий под дамбой, за час, а через три часа в воде бы оказались районы в 70 километрах от плотины. Можно только представить что бы было, если бы плотина не устояла и вся вода из озера пошла бы в долину.
Джейден Роско, местный житель: «Было очень страшно. Я думал, что плотину прорвет, и весь наш город затопит. Я сам рисковый парень, но у меня дети и мы хотим, чтобы они были в безопасности».
Четыре года назад Общество американских инженеров оценило состояние всех плотин в США на двойку. В докладе подчеркивалось, что из 84 тысяч дамб две тысячи, среди них и та, что в Оровилле, представляют непосредственную угрозу для жизни людей в случае нештатной ситуации. Но для их ремонта почти ничего не было сделано. В Оровилле трагедии удалось избежать, но жить здесь, если власти не перестроят плотину, отныне всегда будут оглядываясь на нее с опаской.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
полностью накрыли бы Оровилл, лежащий под дамбой, за час, а через три часа в воде бы оказались районы в 70 километрах от плотины. Можно только представить что бы было, если бы плотина не устояла и вся вода из озера пошла бы в долину.
Джейден Роско, местный житель: «Было очень страшно. Я думал, что плотину прорвет, и весь наш город затопит. Я сам рисковый парень, но у меня дети и мы хотим, чтобы они были в безопасности».
Четыре года назад Общество американских инженеров оценило состояние всех плотин в США на двойку. В докладе подчеркивалось, что из 84 тысяч дамб две тысячи, среди них и та, что в Оровилле, представляют непосредственную угрозу для жизни людей в случае нештатной ситуации. Но для их ремонта почти ничего не было сделано. В Оровилле трагедии удалось избежать, но жить здесь, если власти не перестроят плотину, отныне всегда будут оглядываясь на нее с опаской.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Комментарии