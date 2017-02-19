Время Синдбада
Недоступно в Вашей стране
Время Синдбада 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 22:38
Катастрофа в прямом эфире: прорыв дамбы в США превратился в национальное шоу. водоснабжение, стихийные бедствия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Катастрофа в прямом эфире: прорыв дамбы в США превратился в национальное шоу

2 комментария

Катастрофа в прямом эфире: прорыв дамбы в США превратился в национальное шоу

Катастрофа в прямом эфире: прорыв дамбы в США превратился в национальное шоу

    Почти 200 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы из-за угрозы прорыва самой высокой в Америке дамбы в городе Оровилл. Это было ожидание катастрофы в прямом эфире. Непридуманное реалити-шоу из калифорнийской глубинки, в котором людям отвели роль статистов.

    Самую высокую плотину в Америке закончили строить в 1968 году. Для слива воды сделали один основной канал. То что называется вторым — резервным — просто берег, вода через него должна была уходить, только если озеро переполнено. Десятилетиями ими не пользовались — дождей в Калифорнии было немного. Но в 2017-м дожди и паводок с гор неожиданно подняли уровень воды до критического. Когда воду стали сбрасывать через основной канал, оказалось, что поток пробил в нем дыру размером с футбольное поле. Тогда и приняли решение пустить воду по склонам, а она едва не подмыла основание дамбы.

    Четыре с половиной миллиарда кубических метров воды полностью накрыли бы Оровилл, лежащий под дамбой, за час, а через три часа в воде бы оказались районы в 70 километрах от плотины. Можно только представить что бы было, если бы плотина не устояла и вся вода из озера пошла бы в долину.

    Джейден Роско, местный житель: «Было очень страшно. Я думал, что плотину прорвет, и весь наш город затопит. Я сам рисковый парень, но у меня дети и мы хотим, чтобы они были в безопасности».

    Джейден с семьей пакует вещи: ночная тревога, поспешное бегство, две ночи в машине на холме, но главное — страх за детей — подтолкнули его к единственному решению. Больше жить под плотиной, испытывая судьбу, он не хочет. Они уезжают из Оровилла насовсем.

    Четыре года назад Общество американских инженеров оценило состояние всех плотин в США на двойку. В докладе подчеркивалось, что из 84 тысяч дамб две тысячи, среди них и та, что в Оровилле, представляют непосредственную угрозу для жизни людей в случае нештатной ситуации. Но для их ремонта почти ничего не было сделано. В Оровилле трагедии удалось избежать, но жить здесь, если власти не перестроят плотину, отныне всегда будут оглядываясь на нее с опаской.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru