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  • 15.02, 02:58

Эвакуированным из-за аварии на дамбе жителям Калифорнии разрешили вернуться домой

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Эвакуированным из-за аварии на дамбе жителям Калифорнии разрешили вернуться домой

Эвакуированным <nobr>из-за</nobr> аварии на дамбе жителям Калифорнии разрешили вернуться домой

Власти Калифорнии объявили, что угроза обрушения плотины на озере Оровилл миновала.

Как сообщают американские СМИ, власти Калифорнии объявили о снижении угрозы обрушения самой высокой в США плотины, находящейся в городе Оровилл. Эвакуированным жителям разрешено вернуться в свои дома.

Из заявления шерифа округа Бьютт: «Уровень воды в озере снизился, а работы по укреплению плотины продолжаются. В связи с этим ввсем жителям, перемещенным в связи с эвакуацией, можно вернуться домой».

При этом, местным жителям рекомендовали сохранять бдительность и быть готовыми в любой момент снова уехать, так как вероятность того, что опасность вновь возникнет, все еще сохраняется.

Напомним, в субботу из-за разрушения в водоотводах самого высокого гидротехнического сооружения в США — 230-метровой плотины Оровилл — была объявлена эвакуация жителей трех близлежащих округов. Свои дома в спешке и без вещей покинули почти 190 тысяч человек.

Все это время дыру в дамбе, которую напор воды продолжал разъедать, с вертолетов забрасывали камнями. Одновременно велись работы по укреплению берегов резервного канала.

В ближайшие несколько дней в регионе обещают сильные дожди и сход талого снега с гор. Это опять может повысить уровень воды в озере, следовательно, опасность прорыва дамбы может возникнуть вновь.

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