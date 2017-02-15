Эвакуированным из-за аварии на дамбе жителям Калифорнии разрешили вернуться домой

Власти Калифорнии объявили, что угроза обрушения плотины на озере Оровилл миновала.
Как сообщают американские СМИ, власти Калифорнии объявили о снижении угрозы обрушения самой высокой в США плотины, находящейся в городе Оровилл. Эвакуированным жителям разрешено вернуться в свои дома.
Из заявления шерифа округа Бьютт: «Уровень воды в озере снизился, а работы по укреплению плотины продолжаются. В связи с этим ввсем жителям, перемещенным в связи с эвакуацией, можно вернуться домой».
При этом, местным жителям рекомендовали сохранять бдительность и быть готовыми в любой момент снова уехать, так как вероятность того, что опасность вновь возникнет, все еще сохраняется.
объявлена эвакуация жителей трех близлежащих округов. Свои дома в спешке и без вещей покинули почти 190 тысяч человек.
с вертолетов забрасывали камнями. Одновременно велись работы по укреплению берегов резервного канала.
опасность прорыва дамбы может возникнуть вновь.
Из заявления шерифа округа Бьютт: «Уровень воды в озере снизился, а работы по укреплению плотины продолжаются. В связи с этим ввсем жителям, перемещенным в связи с эвакуацией, можно вернуться домой».
При этом, местным жителям рекомендовали сохранять бдительность и быть готовыми в любой момент снова уехать, так как вероятность того, что опасность вновь возникнет, все еще сохраняется.
объявлена эвакуация жителей трех близлежащих округов. Свои дома в спешке и без вещей покинули почти 190 тысяч человек.
с вертолетов забрасывали камнями. Одновременно велись работы по укреплению берегов резервного канала.
опасность прорыва дамбы может возникнуть вновь.
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