В чем заключается трагедия Украины, как заблуждались Горбачёв и Ельцин, в чем разочаровался Путин, чьей жертвой стали США и почему мы живем в эпоху крушения иллюзий. Обо всем этом в интервью ведущей программы «Итоги недели» рассказал режиссер Андрей Кончаловский. Сайт НТВ.Ru публикует полную версию беседы.
«Итоги недели» выйдут в эфир сегодня в 19:00 по московскому времени.
Битва за Украину
Вы знаете, я пять лет назад снял картину «Битва за Украину», где, в общем-то, пытался разобраться в трагедии украинской. Это еще до всех событий. Но это трагедия в определенном смысле этой нашей братской нации. Она заключается в том, что она находится на границе жестокого противостояния между восточной и западной цивилизациями. Ее тянут в обе стороны. И это и есть битва за Украину.
В этом фильме Кучма (бывший президент Украины — прим. ред.) мне сказал, что, когда он подписывал договор об уничтожении ядерного потенциала, то Миттеран, уже старый лис, ему сказал: «Молодой человек, они вас все кинут. Это страшные волки». Сказал про своих коллег. Поэтому их трагедия в том, что они поверили, понимаете? И в этом трагедия. И им очень будет больно опять расстаться с определенной… Это будет болезненно, как расставание с такими особенно мощнейшими иллюзиями, как желание быть на Западе и ездить в «Мерседесах».
«Три толстяка»
Знаете у Олеши была (сказка) «Три толстяка», помните? Вот эти три толстяка, они же живут, и они пытаются сохраниться. Когда 10 лет назад Владимир Владимирович обратился к «трем толстякам» и сказал «Не стоит так поступать», «толстяки» посмотрели в сторону и сказали: «А вы кто такой?»
«Три толстяка» по-прежнему считают, что они должны всем навязывать свою точку зрения. Ну и вот тут как раз и появился Владимир Владимирович, который сказал, что так не будет. Это очень опасно для «трех толстяков».
Восток — Запад
До определенного момента у меня были иллюзии, что Россия должна упасть в объятья Запада. А теперь у меня иллюзии, что не дай бог в эти объятья упасть. Задушат. Эту иллюзию имел Михаил Сергеевич Горбачёв. И нельзя его винить, он как нормальный советский деятель думал, что если сейчас все это сломать, то мы станем сразу же западным народом.
Эту же иллюзию имел Борис Николаевич, и его винить тоже нельзя в этом. Он думал: как только свободу дашь — все будет хорошо. Вон, давай, бери сейчас свободу… Он действительно в этом смысле великий деятель, который позволил себе это. Но, видите, он тоже, я думаю, к концу своего правления понимал трагедию… такую же, которую испытал Владимир Ильич Ленин, между прочим. Та же самая трагедия.
Была ли иллюзия у Путина
Я думаю, что нет. Сначала ему нужно было собрать разваливающийся самолет на лету, где хвост отдельно, моторы отдельно. Собрать просто, чтобы сесть, приземлиться. Но когда он собрал его, и государство снова возникло, то, конечно, он… Он, вообще, западник. Путин — западник. Он абсолютно западный человек и либерал. Я думаю, что он разочаровался, когда понял, что «три толстяка» не спят.
Неолиберальный кризис
Мы живем в эпоху крушения иллюзий. Огромной, мощной иллюзии, идеи гегемона, что, во-первых, свободный рынок, невидимая рука рынка, ведет человечество к благосостоянию. Это, в общем, оказывается колоссальная иллюзия, потому что, по-моему, на прошлой неделе была информация, что шесть человек в мире владеют богатством, равным состоянию трех миллиардов человек. То есть половины населения планеты.
Я думаю, что мы живем в эпоху колоссального кризиса идеологии свободного рынка, неолиберального представления об экономике. И с этими иллюзиями расстаться очень сложно. Это будет очень болезненное расставание с иллюзиями. Человечество доказало, что алчность сама по себе никогда не сможет быть самоограничена. Кто-то должен ограничивать человеческую жадность. Кто? Государство.
Поэтому, мне кажется, что трагедия Америки сегодня, конечно, колоссальная. Она — первая и главная жертва иллюзий свободного рынка. Америка не существует — существуют транснациональные корпорации. Тот самый знаменитый американский рабочий класс не существует сегодня, «трем толстякам» это не выгодно, поэтому Америка сама по себе жертва «трех толстяков». И в этом смысле, я считаю, что Трамп сказал прекрасную фразу, объясняя американским неолибералам, что «вы не знаете Америки». Это очень правильная фраза. Они Америки не знают — они знают цифры на своих счетах.
Битва за Украину
Вы знаете, я пять лет назад снял картину «Битва за Украину», где, в общем-то, пытался разобраться в трагедии украинской. Это еще до всех событий. Но это трагедия в определенном смысле этой нашей братской нации. Она заключается в том, что она находится на границе жестокого противостояния между восточной и западной цивилизациями. Ее тянут в обе стороны. И это и есть битва за Украину.
В этом фильме Кучма (бывший президент Украины — прим. ред.) мне сказал, что, когда он подписывал договор об уничтожении ядерного потенциала, то Миттеран, уже старый лис, ему сказал: «Молодой человек, они вас все кинут. Это страшные волки». Сказал про своих коллег. Поэтому их трагедия в том, что они поверили, понимаете? И в этом трагедия. И им очень будет больно опять расстаться с определенной… Это будет болезненно, как расставание с такими особенно мощнейшими иллюзиями, как желание быть на Западе и ездить в «Мерседесах».
«Три толстяка»
Знаете у Олеши была (сказка) «Три толстяка», помните? Вот эти три толстяка, они же живут, и они пытаются сохраниться. Когда 10 лет назад Владимир Владимирович обратился к «трем толстякам» и сказал «Не стоит так поступать», «толстяки» посмотрели в сторону и сказали: «А вы кто такой?»
«Три толстяка» по-прежнему считают, что они должны всем навязывать свою точку зрения. Ну и вот тут как раз и появился Владимир Владимирович, который сказал, что так не будет. Это очень опасно для «трех толстяков».
Восток — Запад
До определенного момента у меня были иллюзии, что Россия должна упасть в объятья Запада. А теперь у меня иллюзии, что не дай бог в эти объятья упасть. Задушат. Эту иллюзию имел Михаил Сергеевич Горбачёв. И нельзя его винить, он как нормальный советский деятель думал, что если сейчас все это сломать, то мы станем сразу же западным народом.
Эту же иллюзию имел Борис Николаевич, и его винить тоже нельзя в этом. Он думал: как только свободу дашь — все будет хорошо. Вон, давай, бери сейчас свободу… Он действительно в этом смысле великий деятель, который позволил себе это. Но, видите, он тоже, я думаю, к концу своего правления понимал трагедию… такую же, которую испытал Владимир Ильич Ленин, между прочим. Та же самая трагедия.
Была ли иллюзия у Путина
Я думаю, что нет. Сначала ему нужно было собрать разваливающийся самолет на лету, где хвост отдельно, моторы отдельно. Собрать просто, чтобы сесть, приземлиться. Но когда он собрал его, и государство снова возникло, то, конечно, он… Он, вообще, западник. Путин — западник. Он абсолютно западный человек и либерал. Я думаю, что он разочаровался, когда понял, что «три толстяка» не спят.
Неолиберальный кризис
Мы живем в эпоху крушения иллюзий. Огромной, мощной иллюзии, идеи гегемона, что, во-первых, свободный рынок, невидимая рука рынка, ведет человечество к благосостоянию. Это, в общем, оказывается колоссальная иллюзия, потому что, по-моему, на прошлой неделе была информация, что шесть человек в мире владеют богатством, равным состоянию трех миллиардов человек. То есть половины населения планеты.
Я думаю, что мы живем в эпоху колоссального кризиса идеологии свободного рынка, неолиберального представления об экономике. И с этими иллюзиями расстаться очень сложно. Это будет очень болезненное расставание с иллюзиями. Человечество доказало, что алчность сама по себе никогда не сможет быть самоограничена. Кто-то должен ограничивать человеческую жадность. Кто? Государство.
Поэтому, мне кажется, что трагедия Америки сегодня, конечно, колоссальная. Она — первая и главная жертва иллюзий свободного рынка. Америка не существует — существуют транснациональные корпорации. Тот самый знаменитый американский рабочий класс не существует сегодня, «трем толстякам» это не выгодно, поэтому Америка сама по себе жертва «трех толстяков». И в этом смысле, я считаю, что Трамп сказал прекрасную фразу, объясняя американским неолибералам, что «вы не знаете Америки». Это очень правильная фраза. Они Америки не знают — они знают цифры на своих счетах.
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