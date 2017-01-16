Россия вошла в список стран с неравномерным распределением богатства

Организация Oxfam, которая пытается решать проблему бедности, включила Россию в список стран с самым сильным имущественным расслоением.

826 миллионеры и миллиардеры

Как следует из доклада организации, восемь богатейших миллиардеров мира обладают таким же состоянием, каким владеет половина самых бедных людей на планете. Если в конкретных суммах, то состояние 8 богатейших людей, среди которых Билл Гейтс и основатель бренда Zara Амансио Ортега и инвестор Уоррен Баффетт, оценили в 426 миллиардов долларов.Представители организации Oxfam сокрушаются: мол, это ненормально, ведь каждый 10-й человек на планете в день тратит меньше 2 долларов.