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  • 16.01, 12:40
Россия вошла в список стран с неравномерным распределением богатства. миллионеры и миллиардеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Россия вошла в список стран с неравномерным распределением богатства

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Россия вошла в список стран с неравномерным распределением богатства

Россия вошла в список стран с неравномерным распределением богатства

    Организация Oxfam, которая пытается решать проблему бедности, включила Россию в список стран с самым сильным имущественным расслоением.

    Как следует из доклада организации, восемь богатейших миллиардеров мира обладают таким же состоянием, каким владеет половина самых бедных людей на планете. Если в конкретных суммах, то состояние 8 богатейших людей, среди которых Билл Гейтс и основатель бренда Zara Амансио Ортега и инвестор Уоррен Баффетт, оценили в 426 миллиардов долларов.

    Представители организации Oxfam сокрушаются: мол, это ненормально, ведь каждый 10-й человек на планете в день тратит меньше 2 долларов.

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