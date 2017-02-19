Иракская армия освободила от боевиков ИГИЛ две деревни к югу от Мосула

В ходе операции по освобождению западной части Мосула от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» иракские военные взяли под контроль две деревни к югу от города.
Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на генерал-лейтенанта иракской армии Абдуламира Яраллаха. По его словам, в настоящий момент военные продвигаются в сторону аэропорта Мосула. В ходе наступления им удалось освободить от боевиков две деревни — Атбах и Аль-Лаззагах.
Ранее сообщалось, что иракские войска начали операцию по освобождению западных территорий Мосула от отрядов террористов ИГИЛ. Перед этим на западный Мосул были сброшены миллионы листовок, в которых говорилось о скором освободительном наступлении.
Напомним, что восточная часть Мосула была освобождена от боевиков в ходе операции, которую с октября 2016 года проводили иракские военные и коалиция во главе с США. Из 190 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома, 30 тысяч уже вернулись в освобожденные районы.
Ранее сообщалось, что иракские войска начали операцию по освобождению западных территорий Мосула от отрядов террористов ИГИЛ. Перед этим на западный Мосул были сброшены миллионы листовок, в которых говорилось о скором освободительном наступлении.
Напомним, что восточная часть Мосула была освобождена от боевиков в ходе операции, которую с октября 2016 года проводили иракские военные и коалиция во главе с США. Из 190 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома, 30 тысяч уже вернулись в освобожденные районы.
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