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  • 19.02, 14:02

Иракская армия освободила от боевиков ИГИЛ две деревни к югу от Мосула

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  • Фото Reuters © 2017, Khalid Al Mousily
Иракская армия освободила от боевиков ИГИЛ две деревни к югу от Мосула

Иракская армия освободила от боевиков ИГИЛ две деревни к югу от Мосула

Иракская армия освободила от боевиков ИГИЛ две деревни к югу от Мосула
  • Фото Reuters © 2017, Khalid Al Mousily

    • В ходе операции по освобождению западной части Мосула от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» иракские военные взяли под контроль две деревни к югу от города.

    Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на генерал-лейтенанта иракской армии Абдуламира Яраллаха. По его словам, в настоящий момент военные продвигаются в сторону аэропорта Мосула. В ходе наступления им удалось освободить от боевиков две деревни — Атбах и Аль-Лаззагах.

    Ранее сообщалось, что иракские войска начали операцию по освобождению западных территорий Мосула от отрядов террористов ИГИЛ. Перед этим на западный Мосул были сброшены миллионы листовок, в которых говорилось о скором освободительном наступлении.

    Напомним, что восточная часть Мосула была освобождена от боевиков в ходе операции, которую с октября 2016 года проводили иракские военные и коалиция во главе с США. Из 190 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома, 30 тысяч уже вернулись в освобожденные районы.

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