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  • 19.02, 10:26

Ирак начинает операцию по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Khalid Al Mousily
Ирак начинает операцию по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ

Ирак начинает операцию по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ

Ирак начинает операцию по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ
  • Фото Reuters © 2017, Khalid Al Mousily

    • Премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западных территорий Мосула от отрядов ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»).

    Как передает France-Presse со ссылкой на заявление пресс-службы иракского правительства, речь идет о западной части города, остающейся под контролем террористов. Почти 3 месяца эти территории иракские военные держат в окружении. О начале операции по освобождению западных кварталов сообщил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

    Ранее агентство Reuters распространило информацию, что иракские ВВС с воздуха сбросили жителям западной части Мосула миллионы листовок, в которых говорилось о скором освободительном наступлении.

    В восточной части Мосула боевиков не осталось после операции, которую с октября 2016 года проводили иракские военные и коалиция во главе с США. Из 190 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома, 30 тысяч уже вернулись в освобожденные районы.

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