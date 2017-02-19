Ирак начинает операцию по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ

Премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западных территорий Мосула от отрядов ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»).
Как передает France-Presse со ссылкой на заявление пресс-службы иракского правительства, речь идет о западной части города, остающейся под контролем террористов. Почти 3 месяца эти территории иракские военные держат в окружении. О начале операции по освобождению западных кварталов сообщил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.
Ранее агентство Reuters распространило информацию, что иракские ВВС с воздуха сбросили жителям западной части Мосула миллионы листовок, в которых говорилось о скором освободительном наступлении.
В восточной части Мосула боевиков не осталось после операции, которую с октября 2016 года проводили иракские военные и коалиция во главе с США. Из 190 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома, 30 тысяч уже вернулись в освобожденные районы.
Ранее агентство Reuters распространило информацию, что иракские ВВС с воздуха сбросили жителям западной части Мосула миллионы листовок, в которых говорилось о скором освободительном наступлении.
В восточной части Мосула боевиков не осталось после операции, которую с октября 2016 года проводили иракские военные и коалиция во главе с США. Из 190 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома, 30 тысяч уже вернулись в освобожденные районы.
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