«Это не игра и не пиар»: звездные судьи поделились впечатлениями от проекта «Ты супер!»

Звездные судьи шоу «Ты супер!» поделились своими эмоциями от нового музыкального проекта НТВ.
Стас Пьеха, певец: «Здесь столько слез — слез радости, смятения, расстройства. Это не игра, это не пиар в данном случае. Это тот момент, когда мы формируем их будущее, их личность, придаем уверенности в себе».
Маргарита Суханкина, певица: «Мы читаем про каждого ребенка, все внутри переворачивается. На одного маленького человека сваливается столько перипетий. Думаешь, за что это все ему или ей, почему жизнь такая несправедливая. Я считаю, что эта акция колоссальная совершенно, и канал НТВ сделал абсолютнейшую бомбу».
почти семьей.
Смотрите музыкальное шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 20:00.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Маргарита Суханкина, певица: «Мы читаем про каждого ребенка, все внутри переворачивается. На одного маленького человека сваливается столько перипетий. Думаешь, за что это все ему или ей, почему жизнь такая несправедливая. Я считаю, что эта акция колоссальная совершенно, и канал НТВ сделал абсолютнейшую бомбу».
почти семьей.
Смотрите музыкальное шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 20:00.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
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