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  • 18.02, 19:52
«Это не игра и не пиар»: звездные судьи поделились впечатлениями от проекта «Ты супер!». дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Это не игра и не пиар»: звездные судьи поделились впечатлениями от проекта «Ты супер!»

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«Это не игра и не пиар»: звездные судьи поделились впечатлениями от проекта «Ты супер!»

«Это не игра и не пиар»: звездные судьи поделились впечатлениями от проекта «Ты супер!»

«Это не игра и не пиар»: звездные судьи поделились впечатлениями от проекта «Ты супер!»

    Звездные судьи шоу «Ты супер!» поделились своими эмоциями от нового музыкального проекта НТВ.

    Стас Пьеха, певец: «Здесь столько слез — слез радости, смятения, расстройства. Это не игра, это не пиар в данном случае. Это тот момент, когда мы формируем их будущее, их личность, придаем уверенности в себе».

    Маргарита Суханкина, певица: «Мы читаем про каждого ребенка, все внутри переворачивается. На одного маленького человека сваливается столько перипетий. Думаешь, за что это все ему или ей, почему жизнь такая несправедливая. Я считаю, что эта акция колоссальная совершенно, и канал НТВ сделал абсолютнейшую бомбу».

    Тем временем участники проекта готовятся выйти на большую сцену. Сегодня состоится очередной отборочный тур. Со всего бывшего СССР в Москву приехали юные артисты. Все они воспитываются в детских домах и приемных семьях и необычайно талантливы. Соперники неожиданно стали настоящими друзьями, а проект — почти семьей.

    Смотрите музыкальное шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 20:00.

    Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.

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