Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:35
Участники проекта «Ты супер!» стали семьей друг для друга. дети и подростки, конкурсы красоты, музыка и музыканты, НТВ, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники проекта «Ты супер!» стали семьей друг для друга

комментировать
Участники проекта «Ты супер!» стали семьей друг для друга

Участники проекта «Ты супер!» стали семьей друг для друга

Участники проекта «Ты супер!» стали семьей друг для друга

    Сегодня на подмосковной базе проекта «Ты супер!» стоит шум и гам, как в большой семье перед новогодним утренником. Участницы заплетают друг другу косы, поют песни и часами крутятся возле зеркала. Казалось бы, обычный пятничный вечер, вот только нервы накалены до предела, ведь уже завтра еще 11 человек окажутся на большой сцене перед строгим жюри.

    Зоя Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я очень сильно переживаю. Думаю так сделать, чтобы мне Дробыш нажал и Стас Пьеха. Потому что Дробыш — он такой злой. Ну не злой, но он сильно оценивает».

    Если 12-летняя Зоя Чижкова в успехе почти не сомневается, то ее старшая сестра Аня с трудом справляется с волнением.

    Анна Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я разволновалась. Если не пройду, очень сильно расстроюсь».

    А вот Антон Пирогов держится спокойно. Тут и не поймешь, волнуется ли он вообще. На подмосковной базе проекта «Ты супер!» он — всеобщий любимчик, всех заряжает позитивом. Только один человек почему-то не хочет быть рядом с этим обаятельным мальчиком.

    Антон Пирогов, участник проекта «Ты супер!»: «Раньше она (мама — ред.) хотя бы приходила к нам, а теперь не приходит».

    Татьяна Пирогова, бабушка Антона: «Получилось так, что мама в годик сказала: „Мне он не нужен“».

    Антона воспитывает бабушка. Она читала ему сказки, учила читать. Именно бабушка записала его в музыкальную школу, отвела в первый класс. И именно бабушка пела ему колыбельные.

    Антон Пирогов, участник проекта «Ты супер!»: «Если бы у меня не было бабушки, я бы не научился говорить и ничего бы не умел делать. Я хочу стать певцом и музыкантом, объехать весь мир».

    Музыканты, поэты, певцы, танцоры и художники — они такие разные, но все-таки вместе. И, кажется, для многих — они уже и есть семья. Та самая, которой не было и которую так хотелось найти. Пожалуй, это их самая большая победа в этом конкурсе.

    Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 февраля, в 20:00.

    Новости по теме

    «Ты супер!»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru