Участники проекта «Ты супер!» стали семьей друг для друга

Сегодня на подмосковной базе проекта «Ты супер!» стоит шум и гам, как в большой семье перед новогодним утренником. Участницы заплетают друг другу косы, поют песни и часами крутятся возле зеркала. Казалось бы, обычный пятничный вечер, вот только нервы накалены до предела, ведь уже завтра еще 11 человек окажутся на большой сцене перед строгим жюри.
Зоя Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я очень сильно переживаю. Думаю так сделать, чтобы мне Дробыш нажал и Стас Пьеха. Потому что Дробыш — он такой злой. Ну не злой, но он сильно оценивает».
Если 12-летняя Зоя Чижкова в успехе почти не сомневается, то ее старшая сестра Аня с трудом справляется с волнением.
Анна Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я разволновалась. Если не пройду, очень сильно расстроюсь».
А вот Антон Пирогов держится спокойно. Тут и не поймешь, волнуется ли он вообще. На подмосковной базе проекта «Ты супер!» он — всеобщий любимчик, всех заряжает позитивом. Только один человек почему-то не хочет быть рядом с этим обаятельным мальчиком.
Антон Пирогов, участник проекта «Ты супер!»: «Раньше она (мама — ред.) хотя бы приходила к нам, а теперь не приходит».
Татьяна Пирогова, бабушка Антона: «Получилось так, что мама в годик сказала: „Мне он не нужен“».
Антона воспитывает бабушка. Она читала ему сказки, учила читать. Именно бабушка записала его в музыкальную школу, отвела в первый класс. И именно бабушка пела ему колыбельные.
Антон Пирогов, участник проекта «Ты супер!»: «Если бы у меня не было бабушки, я бы не научился говорить и ничего бы не умел делать. Я хочу стать певцом и музыкантом, объехать весь мир».
Музыканты, поэты, певцы, танцоры и художники — они такие разные, но все-таки вместе. И, кажется, для многих — они уже и есть семья. Та самая, которой не было и которую так хотелось найти. Пожалуй, это их самая большая победа в этом конкурсе.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 февраля, в 20:00.
Если 12-летняя Зоя Чижкова в успехе почти не сомневается, то ее старшая сестра Аня с трудом справляется с волнением.
Анна Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я разволновалась. Если не пройду, очень сильно расстроюсь».
А вот Антон Пирогов держится спокойно. Тут и не поймешь, волнуется ли он вообще. На подмосковной базе проекта «Ты супер!» он — всеобщий любимчик, всех заряжает позитивом. Только один человек почему-то не хочет быть рядом с этим обаятельным мальчиком.
Антон Пирогов, участник проекта «Ты супер!»: «Раньше она (мама — ред.) хотя бы приходила к нам, а теперь не приходит».
Татьяна Пирогова, бабушка Антона: «Получилось так, что мама в годик сказала: „Мне он не нужен“».
Антона воспитывает бабушка. Она читала ему сказки, учила читать. Именно бабушка записала его в музыкальную школу, отвела в первый класс. И именно бабушка пела ему колыбельные.
Антон Пирогов, участник проекта «Ты супер!»: «Если бы у меня не было бабушки, я бы не научился говорить и ничего бы не умел делать. Я хочу стать певцом и музыкантом, объехать весь мир».
Музыканты, поэты, певцы, танцоры и художники — они такие разные, но все-таки вместе. И, кажется, для многих — они уже и есть семья. Та самая, которой не было и которую так хотелось найти. Пожалуй, это их самая большая победа в этом конкурсе.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 февраля, в 20:00.
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