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  • 18.02, 19:51

Заявление Пенса об ответственности за украинский конфликт разочаровало Москву

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Заявление Пенса об ответственности за украинский конфликт разочаровало Москву

Заявление Пенса об ответственности за украинский конфликт разочаровало Москву

Заявления вице-президента США Майкла Пенса об ответственности России за реализацию минских соглашений вызвали разочарование в Москве. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Константин Косачёв: «Разочаровала в этом смысле воспроизведенная в только что прозвучавшем выступлении Майкла Пенса позиция, согласно которой исключительную ответственность за выполнение Минских соглашений по Украине продолжает нести Россия».

Если придерживаться такого подхода, то Украина будет бесконечно саботировать минские договоренности, убежден Косачёв.

Константин Косачёв: «Для Киева, судя по всему, собственно урегулирование на юго-востоке вторично по отношению к желанию отомстить России и продолжать удерживать Россию под санкциями и в состоянии конфронтации с западным миром».

Аналогичной позиции придерживается и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. По его словам, Москва может лишь поспособствовать решению каких-либо вопросов со стороны ДНР и ЛНР, но для этого необходимо последовательное движение вперед со стороны Киева при взвешенной позиции Германии и Франции к украинским властям.

Виктор Озеров: «Тогда эти заявления были бы актуальны, а так, мне кажется, они не вносят конструктив в налаживание обстановки в Донбассе, а наоборот, провоцируют Порошенко и его окружение к тем шагам, которые в последнее время достаточно активно делаются, особенно в применении военной силы».

Сейчас же подобные заявления американской стороны являются «каким-то подстрекательством», считает сенатор.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна нести ответственность за выполнение минских соглашений по Украине.

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