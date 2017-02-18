На конференции в Мюнхене ожидаются важные выступления Лаврова, Столтенберга и Могерини

Сегодня в Мюнхене второй день международной конференции по вопросам безопасности — одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Основные вопросы, которые предстоит обсудить участникам, — война в Сирии, борьба с терроризмом, отношения Запада и России и многое другое. Накануне в столицу Баварии начали съезжаться мировые политики — как действующие, так и ветераны. Уже прошли первые встречи на полях конференции.
Участники конференции начали работу в 7:30 за рабочими завтраками. Так, в частности, российская делегация провела рабочий завтрак с Германией в связи с развитием экономической ситуации.
А в 9:00 Меркель официально открыла самую важную и самую известную военно-политическую конференцию в мире. Число ее участников в общей сложности составляет 500 человек, в том числе 30 глав государств и правительств, 90 министров иностранных дел и обороны.
Конференция уже отметилась курьезным случаем. Во время одной из панельных дискуссий ведущий не узнал нового президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Она была избрана главой государства в прошлом году. Ее попросили представиться.
После выступления Меркель сегодня ожидается речь вице-президента США Майка Пенса, хотя в Мюнхен приглашали и самого Трампа. Также будет выступать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, а также министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. Завершит эту серию важных выступлений Сергей Лавров. Перед обедом он произнесет примерно получасовую речь и ответит на вопросы присутствующих.
Накануне в Мюнхене прошел ряд важных встреч и были сделаны важные заявления. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предостерегла новое американское руководство от одиночных действий в отношении России и призвала США согласовывать решения касательно Москвы.
Накануне выступали и представители «антироссийских сил» — сенатор Джон Маккейн и Пётр Порошенко, польский президент Анджей Дуда, эстонский президент Кальюлайд. Все они критиковали Россию — прежде всего из-за ситуации на Украине.
Пётр Порошенко выступил с речью, которая вряд ли могла понравиться европейцам и немцам. Он напоминал о гитлеровских временах, о политике умиротворения агрессора, сравнивал Россию с гитлеровской Германией, а еще говорил о том, что нельзя верить Москве. По его словам, он знает, что Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину». Призывал сохранить санкции. Порошенко также заявил, что если США примут решения об односторонней отмене санкций, то тогда украинский народ аннулирует эту сделку.
Сегодня во второй половине дня состоится встреча «нормандской четверки». В прошлом году встреча в этом формате значимых результатов не принесла. Судя по настрою украинской делегации, то же самое может произойти и сегодня. Министр иностранных дел Украины заявил, что не ждет прорыва.
Сергей Лавров накануне встретился с Йенсом Столтенбергом. В начале переговоров генеральный секретарь НАТО отметил, что хочет развивать диалог с Россией. В ответ Лавров намекнул на слова нового американского министра обороны, который заявил, что США намерены говорить с РФ с «позиции силы».
Судя по последующим заявлениям Столтенберга, НАТО не планирует продолжать практическое сотрудничество с РФ, которое было прервано после украинских событий.
Алексей Пушков, руководитель комиссии по информационной политике Совета Федерации: «Тональность несколько иная. В том смысле, что все же нужно искать возможности диалога с Россией. Мне кажется, что эта идея витает тут в воздухе. И хотя здесь были и демонстрация поддержки Порошенко и Украины, и выступление Маккейна, которому активно аплодировали, все же мне кажется, что российский фактор, если раньше он вызывал агрессивно-озлобленную реакцию, сейчас он вызывает, скорее, реакцию „а как же нам все-таки быть с Россией?“».
А в 9:00 Меркель официально открыла самую важную и самую известную военно-политическую конференцию в мире. Число ее участников в общей сложности составляет 500 человек, в том числе 30 глав государств и правительств, 90 министров иностранных дел и обороны.
Конференция уже отметилась курьезным случаем. Во время одной из панельных дискуссий ведущий не узнал нового президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Она была избрана главой государства в прошлом году. Ее попросили представиться.
После выступления Меркель сегодня ожидается речь вице-президента США Майка Пенса, хотя в Мюнхен приглашали и самого Трампа. Также будет выступать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, а также министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. Завершит эту серию важных выступлений Сергей Лавров. Перед обедом он произнесет примерно получасовую речь и ответит на вопросы присутствующих.
Накануне в Мюнхене прошел ряд важных встреч и были сделаны важные заявления. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предостерегла новое американское руководство от одиночных действий в отношении России и призвала США согласовывать решения касательно Москвы.
Накануне выступали и представители «антироссийских сил» — сенатор Джон Маккейн и Пётр Порошенко, польский президент Анджей Дуда, эстонский президент Кальюлайд. Все они критиковали Россию — прежде всего из-за ситуации на Украине.
Пётр Порошенко выступил с речью, которая вряд ли могла понравиться европейцам и немцам. Он напоминал о гитлеровских временах, о политике умиротворения агрессора, сравнивал Россию с гитлеровской Германией, а еще говорил о том, что нельзя верить Москве. По его словам, он знает, что Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину». Призывал сохранить санкции. Порошенко также заявил, что если США примут решения об односторонней отмене санкций, то тогда украинский народ аннулирует эту сделку.
Сегодня во второй половине дня состоится встреча «нормандской четверки». В прошлом году встреча в этом формате значимых результатов не принесла. Судя по настрою украинской делегации, то же самое может произойти и сегодня. Министр иностранных дел Украины заявил, что не ждет прорыва.
Сергей Лавров накануне встретился с Йенсом Столтенбергом. В начале переговоров генеральный секретарь НАТО отметил, что хочет развивать диалог с Россией. В ответ Лавров намекнул на слова нового американского министра обороны, который заявил, что США намерены говорить с РФ с «позиции силы».
Судя по последующим заявлениям Столтенберга, НАТО не планирует продолжать практическое сотрудничество с РФ, которое было прервано после украинских событий.
Алексей Пушков, руководитель комиссии по информационной политике Совета Федерации: «Тональность несколько иная. В том смысле, что все же нужно искать возможности диалога с Россией. Мне кажется, что эта идея витает тут в воздухе. И хотя здесь были и демонстрация поддержки Порошенко и Украины, и выступление Маккейна, которому активно аплодировали, все же мне кажется, что российский фактор, если раньше он вызывал агрессивно-озлобленную реакцию, сейчас он вызывает, скорее, реакцию „а как же нам все-таки быть с Россией?“».
Комментарии