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  • 18.02, 13:12
Топ-5 продуктов для мужского здоровья. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Топ-5 продуктов для мужского здоровья

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Топ-5 продуктов для мужского здоровья

<nobr>Топ-5</nobr> продуктов для мужского здоровья

    Общие принципы здорового питания едины для всех: больше овощей и фруктов, меньше мяса, калорий, соли и сахара. Но есть некоторые продукты, которые как-то по-особенному влияют на здоровье мужчин. Мы подобрали пять примеров именно такого рода.

    1. Сельдерей

    Еще древние греки считали, что сельдерей «разжигает страсть», и относили его к тем магическим средствам, которые в честь богини любви Афродиты назвали афродизиаками. В сельдерее богатый набор витаминов и минералов, которые действуют, в частности, на сосуды, от состояния которых и зависит тонус определенных мест в организме мужчины.

    Также в сельдерее есть вещество под названием апигенин — оно помогает бороться против вредного влияния на весь организм так называемого пивного живота, жировая ткань которого содержит зловредный фермент ароматазу. Она превращает мужские гормоны в женские, заставляя расти грудь и придавая другие немужественные черты. Апигенин из сельдерея ароматазу блокирует.

    2. Имбирь

    Современные исследования свидетельствуют о том, что имбирь повышает уровень тестостерона. Такой эффект дают алкалоид гингерол и аминокислота аспарагин, которая заодно сохраняет гибкими сосуды сердца и других важных органов.

    Впрочем, у имбиря, кроме явных плюсов, имеются и минусы. Он противопоказан людям с гастритом, язвой или камнями в желчном пузыре. При этих состояниях тот же самый гингерол может вызвать серьезный приступ. Кроме того, имбирь уменьшает свертываемость крови, поэтому его не стоит принимать вместе с препаратами того же действия — антикоагулянтами, такими как аспирин.

    3. Свекла

    Другой полезный для мужчин корень — это свекла. Как недавно выяснили ученые, она умеет бороться с гомоцистеином — аминокислотой, играющей важную роль в развитии атеросклероза — болезни, при которой в сосудах образуются холестериновые бляшки. Это и замедляет кровоток, и понижает потенцию, а еще может закончиться инфарктом или инсультом.

    4. Тыквенные семечки

    Положительно влияют на мужское здоровье и семечки, особенно тыквенные. Там множество витаминов и минералов, главный из которых — цинк. Именно за него ценят и устриц, но семена, конечно, дешевле. Также цинк борется с простудой и помогает замедлить облысение.

    5. Яйца

    Яйца — это настоящий сгусток полезных веществ. В них содержится холестерин для построения нервов и половых гормонов, и витамин Е, он же токоферол.

    Важно, что не всякий белок хорош. Например, съев колбасы или свиного шашлыка, вместе с белками человек получит и внушительную порцию неполезных жиров, что может привести к атеросклерозу и проблемам с сосудами.

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