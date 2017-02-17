В МИДе рассказали о встречах Лаврова со Столтенбергом и Зарифом

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с генсеком НАТО и министром иностранных дел Ирана.
Как сообщает МИД РФ, Лавров и Столтенберг обсудили текущее состояние и перспективы отношений России и НАТО, а также ряд актуальных вопросов международной и европейской повестки дня. Ранее генеральный секретарь альянса отметил, что на встрече с Лавровым также обсуждалась ситуация на Украине.
Также российский министр иностранных дел провел встречу с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Из сообщения МИД РФ: «Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях. Рассмотрены также актуальные международные вопросы, продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике в контексте состоявшейся встречи по Сирии в Астане».
Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене.
Также российский министр иностранных дел провел встречу с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Из сообщения МИД РФ: «Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях. Рассмотрены также актуальные международные вопросы, продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике в контексте состоявшейся встречи по Сирии в Астане».
Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене.
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