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  • 18.02, 05:12

В МИДе рассказали о встречах Лаврова со Столтенбергом и Зарифом

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В МИДе рассказали о встречах Лаврова со Столтенбергом и Зарифом

В МИДе рассказали о встречах Лаврова со Столтенбергом и Зарифом

В МИДе рассказали о встречах Лаврова со Столтенбергом и Зарифом
  • Фото: mid.ru

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с генсеком НАТО и министром иностранных дел Ирана.

    Как сообщает МИД РФ, Лавров и Столтенберг обсудили текущее состояние и перспективы отношений России и НАТО, а также ряд актуальных вопросов международной и европейской повестки дня. Ранее генеральный секретарь альянса отметил, что на встрече с Лавровым также обсуждалась ситуация на Украине.

    Также российский министр иностранных дел провел встречу с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

    Из сообщения МИД РФ: «Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях. Рассмотрены также актуальные международные вопросы, продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике в контексте состоявшейся встречи по Сирии в Астане».

    Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене.

    В МИДе рассказали о встречах Лаврова со Столтенбергом и Зарифом. Иран, Лавров, НАТО, дипломатия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: mid.ru

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