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  • 18.02, 05:12

Лавров и Столтенберг обсудили Украину

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  • Фото: Щербак Александр / ТАСС
Лавров и Столтенберг обсудили Украину

Лавров и Столтенберг обсудили Украину

Лавров и Столтенберг обсудили Украину
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Мюнхене, в ходе которых был поднят украинский вопрос.

    Йенс Столтенберг: «Мы обсудили Украину. Я подчеркнул важность имплементации минских договоренностей».

    Столтенберг подчеркнул, что напомнил о позиции НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также о необходимости предоставить доступ мониторинговой группы ОБСЕ на все территории Донбасса.

    Также генсек НАТО сообщил, что решение альянса по поводу практического сотрудничества с Россией сохраняет свою силу.

    Йенс Столтенберг: «В НАТО решили прекратить практическое сотрудничество с РФ в 2014 году, отреагировав на аннексию Крыма. Это решение все еще остается в силе. Но мы подчеркнули, что прекращение практического сотрудничества не означает, что мы останавливаем политический диалог».

    Также Лавров и Столтенберг обсудили обеспечение прозрачности при проведении военных учений и меры по предотвращению возможных военных инцидентов.

    Йенс Столтенберг: «Мы должны избегать подобных инцидентов и, если они происходят, полностью контролировать последствия».

    Накануне в ходе министерской встречи НАТО Столтенберг заявил, что отношения альянса с Россией должны строиться на политике сдерживания, которая эффективно себя зарекомендовала в отношении СССР.

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