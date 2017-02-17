Лавров и Столтенберг обсудили Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Мюнхене, в ходе которых был поднят украинский вопрос.
Йенс Столтенберг: «Мы обсудили Украину. Я подчеркнул важность имплементации минских договоренностей».
Столтенберг подчеркнул, что напомнил о позиции НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также о необходимости предоставить доступ мониторинговой группы ОБСЕ на все территории Донбасса.
Также генсек НАТО сообщил, что решение альянса по поводу практического сотрудничества с Россией сохраняет свою силу.
Йенс Столтенберг: «В НАТО решили прекратить практическое сотрудничество с РФ в 2014 году, отреагировав на аннексию Крыма. Это решение все еще остается в силе. Но мы подчеркнули, что прекращение практического сотрудничества не означает, что мы останавливаем политический диалог».
Также Лавров и Столтенберг обсудили обеспечение прозрачности при проведении военных учений и меры по предотвращению возможных военных инцидентов.
Йенс Столтенберг: «Мы должны избегать подобных инцидентов и, если они происходят, полностью контролировать последствия».
Накануне в ходе министерской встречи НАТО Столтенберг заявил, что отношения альянса с Россией должны строиться на политике сдерживания, которая эффективно себя зарекомендовала в отношении СССР.
Столтенберг подчеркнул, что напомнил о позиции НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также о необходимости предоставить доступ мониторинговой группы ОБСЕ на все территории Донбасса.
Также генсек НАТО сообщил, что решение альянса по поводу практического сотрудничества с Россией сохраняет свою силу.
Йенс Столтенберг: «В НАТО решили прекратить практическое сотрудничество с РФ в 2014 году, отреагировав на аннексию Крыма. Это решение все еще остается в силе. Но мы подчеркнули, что прекращение практического сотрудничества не означает, что мы останавливаем политический диалог».
Также Лавров и Столтенберг обсудили обеспечение прозрачности при проведении военных учений и меры по предотвращению возможных военных инцидентов.
Йенс Столтенберг: «Мы должны избегать подобных инцидентов и, если они происходят, полностью контролировать последствия».
Накануне в ходе министерской встречи НАТО Столтенберг заявил, что отношения альянса с Россией должны строиться на политике сдерживания, которая эффективно себя зарекомендовала в отношении СССР.
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