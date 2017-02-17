Порошенко обсудил Крым и «российскую агрессию» с госсекретарем США

Президент Украины Пётр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает
пресс-служба главы украинского государства.
Отмечается, что Порошенко проинформировал госсекретаря США об обострении ситуации в Донбассе, в котором обвинил Россию. Тиллерсон со своей стороны сообщил о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G20 в Бонне и подчеркнул необходимость реализации минских соглашений.
Из сообщения пресс-службы: «Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций».
Также в ходе беседы Порошенко и Тиллерсон обозначили круг вопросов, требующих неотложного внимания «на данном этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном». Кроме этого, украинский президент пригласил Тиллерсона посетить Киев.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Народное голосование крымчане решили провести после госпереворота на Украине. В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, «временно оккупированной» территорией.
Из сообщения пресс-службы: «Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций».
Также в ходе беседы Порошенко и Тиллерсон обозначили круг вопросов, требующих неотложного внимания «на данном этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном». Кроме этого, украинский президент пригласил Тиллерсона посетить Киев.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Народное голосование крымчане решили провести после госпереворота на Украине. В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, «временно оккупированной» территорией.
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