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  • 18.02, 05:13

Порошенко обсудил Крым и «российскую агрессию» с госсекретарем США

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Порошенко обсудил Крым и «российскую агрессию» с госсекретарем США

Порошенко обсудил Крым и «российскую агрессию» с госсекретарем США

Президент Украины Пётр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что Порошенко проинформировал госсекретаря США об обострении ситуации в Донбассе, в котором обвинил Россию. Тиллерсон со своей стороны сообщил о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G20 в Бонне и подчеркнул необходимость реализации минских соглашений.

Из сообщения пресс-службы: «Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций».

Также в ходе беседы Порошенко и Тиллерсон обозначили круг вопросов, требующих неотложного внимания «на данном этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном». Кроме этого, украинский президент пригласил Тиллерсона посетить Киев.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Народное голосование крымчане решили провести после госпереворота на Украине. В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, «временно оккупированной» территорией.

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