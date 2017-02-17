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  • 18.02, 05:12
Главы ДНР и ЛНР заявили о риске техногенных аварий в Донбассе. войны и вооруженные конфликты, ДНР, ЛНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главы ДНР и ЛНР заявили о риске техногенных аварий в Донбассе

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Главы ДНР и ЛНР заявили о риске техногенных аварий в Донбассе

Главы ДНР и ЛНР заявили о риске техногенных аварий в Донбассе

    Лидеры Донецкой и Луганской народных республик требуют от украинских властей открыть доступ к объектам инфраструктуры, которые находятся в подконтрольных Киеву районах Донбасса.

    Сегодня лидеры самопровозглашенных республик Донбасса объявили о запуске программы помощи для земляков, живущих в подконтрольных Киеву районах. Речь идет о поддержке разделенных семей, выплатах ветеранам, оказании услуг в сфере медицины и образования.

    По словам Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, уровень жизни в зоне так называемой АТО продолжает падать, украинское командование размещает солдат и технику в жилых кварталах, школах и больницах, фактически делая людей заложниками.

    Кроме того, главы Донецкой и Луганской народных республик высказали беспокойство из-за состояния объектов инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Захарченко и Плотницкий предупредили об опасности техногенных аварий. Они предложили план обеспечения экологической безопасности и потребовали от властей Украины открыть доступ к трубопроводам, электроподстанциям, химическим и нефтяным заводам для проведения инспекций.

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