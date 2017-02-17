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  • 17.02, 19:35
ДНР и ЛНР намерены помочь жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса. войны и вооруженные конфликты, ДНР, ЛНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ДНР и ЛНР намерены помочь жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса

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ДНР и ЛНР намерены помочь жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса

ДНР и ЛНР намерены помочь жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса

    Лидеры Донецкой и Луганской народных республик запустили сегодня соответствующую гуманитарную программу.

    Планируется проводить выплаты ветеранам, помогать школьникам и разделенным семьям, а также организовывать культурные, образовательные и спортивные мероприятия с участием жителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения.

    Александр Захарченко: «Программа, которую мы утвердили, — пускай это малая доля, но это наши земляки, это наши соотечественники. Поэтому все, что мы должны для них сделать, мы будем это делать».

    Лидеры ДНР и ЛНР также потребовали обеспечить возможность мониторинга трубопроводов и электросетей, находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса.

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