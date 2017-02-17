ДНР и ЛНР намерены помочь жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик запустили сегодня соответствующую гуманитарную программу.

Планируется проводить выплаты ветеранам, помогать школьникам и разделенным семьям, а также организовывать культурные, образовательные и спортивные мероприятия с участием жителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения.



Александр Захарченко: «Программа, которую мы утвердили, — пускай это малая доля, но это наши земляки, это наши соотечественники. Поэтому все, что мы должны для них сделать, мы будем это делать».



Лидеры ДНР и ЛНР также потребовали обеспечить возможность мониторинга трубопроводов и электросетей, находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса.