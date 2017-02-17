В Подмосковье на боевое дежурство заступит зенитный ракетный полк С-400 «Триумф»

Во вторник, 21 февраля, на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России заступит зенитный ракетный полк
Воздушно-космических сил, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф».
По информации Минобороны РФ, «боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил завершили подготовку зенитных ракетных комплексов и технических позиций к несению боевого дежурства по ПВО в установленной зоне ответственности».
Как говорится в сообщении ведомства, после постановки новых зенитных ракетных систем С-400 на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 «Триумф», обеспечат противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России.
С-400 «Триумф» — новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров.
Как говорится в сообщении ведомства, после постановки новых зенитных ракетных систем С-400 на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 «Триумф», обеспечат противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России.
С-400 «Триумф» — новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров.
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