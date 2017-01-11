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  • 11.01, 17:27
В Подольске заступил на дежурство новейший комплекс ПВО С-400. армия и флот РФ, вооружение, Московская область, Подольск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подольске заступил на дежурство новейший комплекс ПВО С-400

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В Подольске заступил на дежурство новейший комплекс ПВО <nobr>С-400</nobr>

В Подольске заступил на дежурство новейший комплекс ПВО С-400

В Подольске заступил на дежурство новейший комплекс ПВО <nobr>С-400</nobr>

    В подмосковном Подольске на боевое дежурство встал новый, суперсовременный комплекс противовоздушной обороны — С-400, также известный под собственным именем «Триумф». Он будет охранять небо над столичным регионом. Одна установка способна создать непроницаемый «зонтик» в радиусе 400 километров.

    Это уже четвертый зенитно-ракетный полк, оснащенный новым комплексом С-400. В Подольск он прибыл после долгих испытаний. В конце декабря технику обкатали на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Результаты учений приятно удивили даже самых скептически настроенных специалистов.

    С-400 — самое современное оружие, поставляемое в российскую армию. Благодаря новейшему радиолокационному оборудованию он способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров — неважно, на земле или в воздухе. «Триумф» может сопровождать до 300 целей одновременно. На такое пока не способна ни одна ракетная система в мире.

    Уже сейчас С-400 опережает свое время. Комплекс способен поражать цели, летящие со скоростью до пяти километров в секунду. Не всякое современное оружие может так разгоняться. Это при времени развертывания всего в 15 минут. Несколько таких машин защищают территорию едва ли не всей центральной России.

    В отличие от предыдущих аналогов, С-400 стал значительно проще в эксплуатации. Система полностью автоматизирована. Это одно из главных преимуществ нового комплекса, отмечают сами военные. К тому же пульт уменьшился вдвое, а управлять им могут всего три человека вместо пяти, как было раньше.

    По словам военных, Московской областью оснащение армии современными комплексами С-400 не ограничится. В ближайшее время система поступит еще в несколько ракетных полков. Так протяженность границы ответственности ПВО увеличится почти до 5000 километров. При этом мобильный комплекс за несколько часов можно будет доставить в любую точку России.

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