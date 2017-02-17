Расследование убийства медсестер в петербургском госпитале близится к завершению

Фигурантам громкого уголовного дела об убийстве медсестер в военном госпитале на Суворовском проспекте продлили сроки ареста до окончания предварительного следствия, которое намечено на 12 апреля.
Сегодня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд продлил срок ареста 19-летнему первокурснику Военно-космической академии Степану Даценко. Он останется под стражей как минимум до 12 апреля. На эту дату намечено окончание предварительного расследования.
По версии следствия, в ночь с 11 на 12 апреля 2016 года Даценко и два его сверстника жестоко расправились с двумя медсестрами окружного военного госпиталя Петербурга, в котором проходили лечение, и попытались сбежать в Финляндию.
Правда, на прошлой неделе с курсанта сняли обвинение в убийстве. Теперь ему инкриминируют групповой разбой, дезертирство, попытку незаконного пересечения границы и членовредительство — якобы он умышленно порезал себе руку, чтобы избежать воинской службы. Сам обвиняемый, по словам адвоката, сожалеет, что не смог предотвратить гибель людей, однако признает свою вину лишь частично.
Максим Пашков, адвокат Степана Даценко: «Его роль в совершении этих преступлений совершенно незначительна. Он никого не убивал, никому не помогал убивать, ни на кого не нападал, ничего не грабил. Единственная его вина заключается в том, что он сбежал из воинской части».
Теперь, по словам адвоката, Даценко уже не грозит наказание сроком от 25 лет до пожизненного, в отличие от двух других фигурантов уголовного дела. Сейчас курсант находится в следственном изоляторе «Кресты». Военнослужащему внутренних войск МВД Томскому и рядовому Зиганшину накануне также продлили срок содержания под стражей на один месяц.
По версии следствия, в ночь с 11 на 12 апреля 2016 года Даценко и два его сверстника жестоко расправились с двумя медсестрами окружного военного госпиталя Петербурга, в котором проходили лечение, и попытались сбежать в Финляндию.
Правда, на прошлой неделе с курсанта сняли обвинение в убийстве. Теперь ему инкриминируют групповой разбой, дезертирство, попытку незаконного пересечения границы и членовредительство — якобы он умышленно порезал себе руку, чтобы избежать воинской службы. Сам обвиняемый, по словам адвоката, сожалеет, что не смог предотвратить гибель людей, однако признает свою вину лишь частично.
Максим Пашков, адвокат Степана Даценко: «Его роль в совершении этих преступлений совершенно незначительна. Он никого не убивал, никому не помогал убивать, ни на кого не нападал, ничего не грабил. Единственная его вина заключается в том, что он сбежал из воинской части».
Теперь, по словам адвоката, Даценко уже не грозит наказание сроком от 25 лет до пожизненного, в отличие от двух других фигурантов уголовного дела. Сейчас курсант находится в следственном изоляторе «Кресты». Военнослужащему внутренних войск МВД Томскому и рядовому Зиганшину накануне также продлили срок содержания под стражей на один месяц.
Комментарии