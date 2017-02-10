Со Степана Даценко сняли обвинение в убийстве медсестер в военном госпитале Петербурга

Сегодня получило развитие громкое дело об убийстве военнослужащими медицинских сестер в клиническом госпитале на Суворовском проспекте.
С одного из фигурантов громкого дела о расправе над медсестрами в военном госпитале Петербурга сняли обвинение в убийстве. Как рассказал адвокат бывшего курсанта Военно-космической академии Степана Даценко, его подзащитному инкриминируют лишь разбой и попытку незаконного пересечения границы. Максим Пашков также сообщил, что расследование по этому делу, скорее всего, будет окончено в конце февраля.
Напомним: жестокое убийство было совершено в ночь с 11 на 12 апреля 2016 года. По версии следствия, трое военнослужащих (Степан Даценко, Александр Томский и Давид Зиганшин) убили медсестер клинического госпиталя на Суворовском проспекте, вскрыли сейф, украли мобильные телефоны, деньги и медикаменты.
Затем они покинули здание в центре Петербурга и добрались до границы с Финляндией, где их и задержали оперативники ФСБ.
Подозреваемые проходили психиатрическую экспертизу в институте Сербского. В декабре всем троим продлили сроки ареста, а Давид Зиганшин признал свою вину в убийстве медсестер и согласился сотрудничать со следствием.
Напомним: жестокое убийство было совершено в ночь с 11 на 12 апреля 2016 года. По версии следствия, трое военнослужащих (Степан Даценко, Александр Томский и Давид Зиганшин) убили медсестер клинического госпиталя на Суворовском проспекте, вскрыли сейф, украли мобильные телефоны, деньги и медикаменты.
Затем они покинули здание в центре Петербурга и добрались до границы с Финляндией, где их и задержали оперативники ФСБ.
Подозреваемые проходили психиатрическую экспертизу в институте Сербского. В декабре всем троим продлили сроки ареста, а Давид Зиганшин признал свою вину в убийстве медсестер и согласился сотрудничать со следствием.
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