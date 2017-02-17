Пытавшемуся создать «армию зомби» экс-полицейскому продлили срок ареста

Бывшему полицейскому, который хотел «собрать армию зомби», сегодня продлили срок содержания под стражей.
Расследованием этого дела занимался спецотдел СК, потому до недавнего времени о нем ничего не было известно. Судя по материалам, бывший сотрудник патрульно-постовой службы Арсен Байрамбеков на протяжении долгого времени совершал ритуальные убийства на одном из кладбищ. Для этого вместе со своей сообщницей (женщину до сих пор разыскивают) выискивал по городу бездомных, после чего вывозил их на Ганину Яму. К слову, в этом месте были обнаружены останки семьи последнего российского императора.
На этом месте преступник совершал некий оккультный ритуал, а затем с особой жестокостью расправлялся со своими жертвами. После чего прятал тела в заранее приготовленных могилах. Не менее ужасающей выглядит еще одна деталь. Спустя несколько дней после каждого убийства бывший страж порядка возвращался на место и пытался оживить тела. На сегодняшнем заседании впервые побывали родственники убитых. Многим из них до сих пор требуется помощь психологов.
Ирина Мусина, мать одного из погибших: «Завязал рот, руки и хладнокровно перерезал ему горло. Это у него был какой-то ритуал, что ли. Показали мне камни какие-то на фотографиях. Он не одного человека так убил. А раньше, говорят, он кошек убивал».
До того как обратиться к темным силам, Байрамбеков, как выяснили следователи, успел совершить еще и два заказных убийства. Причем получил за них не слишком большие суммы, видимо, это была своего рода «проба пера». После чего бывший полицейский организовал онлайн-курсы по общению с потусторонним миром и оккультизму. И, судя по всему, увлечение такими практиками зашло слишком далеко.
На этом месте преступник совершал некий оккультный ритуал, а затем с особой жестокостью расправлялся со своими жертвами. После чего прятал тела в заранее приготовленных могилах. Не менее ужасающей выглядит еще одна деталь. Спустя несколько дней после каждого убийства бывший страж порядка возвращался на место и пытался оживить тела. На сегодняшнем заседании впервые побывали родственники убитых. Многим из них до сих пор требуется помощь психологов.
Ирина Мусина, мать одного из погибших: «Завязал рот, руки и хладнокровно перерезал ему горло. Это у него был какой-то ритуал, что ли. Показали мне камни какие-то на фотографиях. Он не одного человека так убил. А раньше, говорят, он кошек убивал».
До того как обратиться к темным силам, Байрамбеков, как выяснили следователи, успел совершить еще и два заказных убийства. Причем получил за них не слишком большие суммы, видимо, это была своего рода «проба пера». После чего бывший полицейский организовал онлайн-курсы по общению с потусторонним миром и оккультизму. И, судя по всему, увлечение такими практиками зашло слишком далеко.
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