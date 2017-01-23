Уральский полицейский убивал бомжей на кладбище, чтобы создать армию зомби

Силовик после участия в боевых действиях на Кавказе увлекся поклонением темным силам. Жертвами сатанинских убийств стали четыре человека.Комсомольской правды», 35-летний экс-силовик вел уединенный образ жизни. Соседи не замечали за ним никаких странностей, отзывались о нем как о спокойном и доброжелательном мужчине.
До работы в полиции в Свердловской области мужчина воевал в Чечне. Именно после войны, по версии следствия, у него произошли изменения в психике, и он увлекся оккультизмом и поклонением темным силам. По данным источника в следственных органах, убийства начались еще в 2015 году.
Из сообщения источника: «У него был свой учитель темных сил, который передавал ему знания. Поначалу это были безобидные увлечения, которыми даже подростки занимаются. Но бывший полицейский пошел дальше своих учителей, которые изучали темные силы лишь в теории. Он сам стал учителем и начал рекламировать свои услуги в Интернете на специализированных форумах. После этого у него появились свои последователи. Тогда он и решил перейти к практике».
Жертвами убийцы становились асоциальные личности, пояснили следователи. Он легко втирался к ним в доверие. Затем экс-полицейский связывал свою жертву и начинал проводить оккультные обряды. Место для своих обрядов поклонник Сатаны выбрал не менее мистическое — Ганину яму, где были захоронены останки императора Николая II и его семьи.
Неподалеку от Ганиной ямы мужчина создал свое личное кладбище, где он сначала убивал своих жертв с помощью ножа, проводил магический обряд с их кровью, а затем закапывал и пытался воскресить, чтобы создать некую армию зомби. Жертвами таких ритуальных убийств стали четыре человека. Когда их тела были найдены, мужчину взяли под арест и отправили на психиатрическую экспертизу. Согласно выводам экспертов, сатанист признан невменяемым.
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