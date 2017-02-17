Пожилая россиянка погибла под колесами автомобиля в Таиланде

В курортной Паттайе
74-летняя россиянка погибла в результате ДТП. Местная жительница сбила женщину на своем автомобиле на плохо освещенной проезжей части.
Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России, авария произошла 15 февраля в темное время суток.
Из сообщения консульского отдела: «Женщина переходила дорогу и была сбита автомобилем».
Как сообщает местная полиция, водитель машины — гражданка Таиланда — сообщила, что не увидела россиянку, поскольку проезжая часть была слишком плохо освещена.
Отметим, что это уже второй несчастный случай с россиянами в Паттайе за последние дни. Накануне стало известно, что иностранец, предположительно, россиянин, погиб в курортном городе, упав с 12-го этажа 30-этажного жилого дома.
Из сообщения консульского отдела: «Женщина переходила дорогу и была сбита автомобилем».
Как сообщает местная полиция, водитель машины — гражданка Таиланда — сообщила, что не увидела россиянку, поскольку проезжая часть была слишком плохо освещена.
Отметим, что это уже второй несчастный случай с россиянами в Паттайе за последние дни. Накануне стало известно, что иностранец, предположительно, россиянин, погиб в курортном городе, упав с 12-го этажа 30-этажного жилого дома.
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