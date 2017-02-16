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  • 16.02, 17:44

Россиянин погиб в Таиланде, выпав с 12-го этажа

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Россиянин погиб в Таиланде, выпав с 12-го этажа

Россиянин погиб в Таиланде, выпав с <nobr>12-го</nobr> этажа

Иностранец, предположительно, россиянин, погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, упав с 12-го этажа 30-этажного жилого дома.

По информации издания Bangkok Post, тело мужчины 30–35 лет было найдено садовниками сегодня около 09:30 (05:30 мск) во дворе 30-этажного дома. При осмотре здания полицейские, вызванные охраной жилого комплекса, обнаружили на 12-м этаже открытое окно с выходом на технический балкон без перил, а на самом балконе — компьютер-планшет, шлепанцы и зажигалку.

Погибший был одет только в джинсовые шорты до колен, в карманах которых полицейские нашли сигареты и купюры небольшого достоинства. Никаких идентификационных документов обнаружено не было, сообщает газета со ссылкой на полицию.

Охранники жилого комплекса сообщили, что часто видели погибшего мужчину, которого считали россиянином, в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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