Киев собрал новую команду для подготовки «Евровидения» взамен ушедшей

На Украине нашли замену коллективу, работавшему над подготовкой к проведению конкурса
«Евровидение-2017» в Киеве.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак. По его словам, замену ушедшим кадрам нашли за 72 часа.
Павел Грицак, замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Украины: «Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина — люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку».
По его словам, предложения по кандидатурам на замещение направлены на утверждение со стороны Европейского вещательного союза, передает РИА Новости.
оказалось на грани срыва. Команда, которая с прошлого года занималась подготовкой шоу, объявила о своем уходе. Причиной конфликта стали деньги.
Павел Грицак, замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Украины: «Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина — люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку».
По его словам, предложения по кандидатурам на замещение направлены на утверждение со стороны Европейского вещательного союза, передает РИА Новости.
оказалось на грани срыва. Команда, которая с прошлого года занималась подготовкой шоу, объявила о своем уходе. Причиной конфликта стали деньги.
Комментарии