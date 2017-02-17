Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 07:56

Киев собрал новую команду для подготовки «Евровидения» взамен ушедшей

1 комментарий

Киев собрал новую команду для подготовки «Евровидения» взамен ушедшей

Киев собрал новую команду для подготовки «Евровидения» взамен ушедшей

На Украине нашли замену коллективу, работавшему над подготовкой к проведению конкурса «Евровидение-2017» в Киеве.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак. По его словам, замену ушедшим кадрам нашли за 72 часа.

Павел Грицак, замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Украины: «Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина — люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку».

По его словам, предложения по кандидатурам на замещение направлены на утверждение со стороны Европейского вещательного союза, передает РИА Новости.

«Евровидение» на Украине оказалось на грани срыва. Команда, которая с прошлого года занималась подготовкой шоу, объявила о своем уходе. Причиной конфликта стали деньги.

Новости по теме

Евровидение-2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru